Темный режим на телефонах — когда он полезен, а когда вредит глазам и батарее

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Темный режим на телефонах и ноутбуках стал популярным благодаря возможности уменьшить нагрузку на глаза и сэкономить заряд батареи. Однако этот параметр не всегда является оптимальным выбором для каждого пользователя.

Об этом пишет MakeUseOf.

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Что такое темный режим

Темный режим меняет цветовую схему устройства, заменяя светлый фон на темный. Его часто путают с ночным режимом, который добавляет экрану теплый оттенок (желтый или красный) и уменьшает синий свет, что может улучшить качество сна.

Сейчас темный режим используется благодаря своей эстетике и потенциальным преимуществам, но он не всегда действительно полезен.

Темный режим не всегда уменьшает нагрузку на глаза

Ошибочно считается, что темный режим сразу уменьшает напряжение на глаза. Однако этот эффект можно заметить только в условиях недостаточного освещения. В ярко освещенной среде глаза вынуждены напрягаться больше, чтобы различать темный интерфейс, что может вызвать дополнительную усталость.

Если возникает желание уменьшить нагрузку на глаза, лучше включать темный режим вечером, когда освещение слабее, а днем оставаться на светлом режиме. Современные смартфоны поддерживают автоматическое переключение режимов в зависимости от времени суток.

Темный режим может ухудшить читабельность

Проведено много исследований, в которых выявлено, что глаза лучше воспринимают темные объекты на светлом фоне, поэтому светлый режим обычно более комфортен для чтения.

В светлом режиме текст воспринимается быстрее и легче, чем в темном. Кроме этого, люди с астигматизмом могут видеть размытые контуры букв в темном режиме, что может затруднить чтение.

Экономия заряда батареи зависит от типа экрана

Одна из главных причин, почему люди включают темный режим, — желание сэкономить заряд батареи. Но это работает только на устройствах с OLED или AMOLED-экранами.

На LCD-дисплеях темный режим не имеет никакого влияния на энергопотребление, поскольку подсветка работает постоянно. Даже на OLED-экранах экономия заметна только при яркости 100%. Если экран работает на среднем уровне яркости (30-40%), то экономия заряда составит лишь около 9%, что незаметно для большинства пользователей.

Темный режим не уменьшает отвлечение

Некоторые считают, что темный режим помогает сосредоточиться, но на самом деле он лишь меняет вид интерфейса. Чтобы минимизировать отвлечения, лучше воспользоваться режимами "Фокусировка" или "Не беспокоить", которые блокируют ненужные уведомления.

Когда стоит использовать темный режим

Темный режим имеет смысл в таких случаях:

чтение в темноте — уменьшает нагрузку на глаза в условиях слабого освещения;

чувствительность к яркому свету — если яркий экран вызывает дискомфорт, темный режим может стать хорошей альтернативой;

экономия заряда на OLED-экранах — если у вас OLED-дисплей и яркость обычно высокая, темный режим может немного продлить работу батареи.

Однако если вы используете телефон в основном днем или читаете много текста, светлый режим будет более удобным и менее утомительным для глаз.

Напомним, считается, что регулярная перезагрузка смартфона помогает улучшить его производительность и уменьшить сбои. С одной стороны, это так, однако ежедневный рестарт может не иметь смысла.

Также мы писали, что современные смартфоны выполняют множество полезных функций и обеспечивают связь. Все прекрасно до того момента, пока не разрядится батарея, и его не нужно будет ставить заряжаться. Из этого возникает вопрос, можно ли пользоваться устройством во время этого процесса.