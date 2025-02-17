Як часто варто перезавантажувати смартфон — поради для iOS та Android

Чоловік зі смартфоном в руках. Фото: Freepik

Багато користувачів переконані, що регулярне перезавантаження смартфона покращує його продуктивність, зменшує збої та навіть продовжує термін служби батареї. Зокрема, деякі виробники, такі як Samsung, рекомендують налаштовувати автоматичний щоденний рестарт.

Про те, чи є в цьому необхідність та як налаштувати щоденне перезавантаження, пише T4.

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Чи варто перезавантажувати смартфон щодня

Сучасні операційні системи Android та iOS оптимізовані для безперервної роботи, самостійно очищуючи кеш і закриваючи непотрібні фонові процеси. Тому постійне перезавантаження не є обов'язковим. Однак є кілька ситуацій, коли рестарт може бути корисним:

смартфон зависає і не реагує на натискання кнопок;

додатки працюють з помилками або вилітають одразу після запуску;

пристрій став помітно повільнішим — додатки довго відкриваються, анімації "зависають";

акумулятор швидко розряджається без видимих причин;

Wi-Fi або Bluetooth нестабільні, пристрій не підключається до мережі або аксесуарів.

У таких випадках просте перезавантаження може допомогти розв'язати проблему без складних маніпуляцій.

Чи варто вмикати автоматичний рестарт

Автоматичне перезавантаження може бути корисним, особливо для старих смартфонів або пристроїв з бюджетними характеристиками, які накопичують зайві файли з часом, що впливає на продуктивність.

Ця функція також стане в пригоді літнім людям, які не завжди можуть самостійно розв'язувати технічні проблеми. Налаштувавши автоматичне перезавантаження раз на тиждень, можна уникнути багатьох несправностей.

Як увімкнути автоматичне перезавантаження на Android

На більшості Android-смартфонів ця функція доступна через налаштування:

відкрийте "Налаштування";

перейдіть у розділ "Обслуговування пристрою" або "Догляд за пристроєм";

знайдіть пункт "Автоматичне перезавантаження" та увімкніть його;

встановіть розклад (наприклад, раз на тиждень вночі).

На смартфонах Samsung ця опція доступна у розділі "Оптимізація". Якщо ж ваш пристрій не має цієї функції, можна скористатися спеціальними додатками для автоматичного рестарту.

Як налаштувати автоматичне перезавантаження на iPhone

Apple не пропонує вбудованої функції для автоматичного перезавантаження, однак це можна налаштувати через застосунок "Команди":

відкрийте застосунок "Команди";

перейдіть у вкладку "Швидкі команди" і натисніть "+";

введіть у пошуку "Вимкнути" та змініть дію на "Перезавантажити";

збережіть команду;

перейдіть у вкладку "Автоматизація" та створіть нове правило;

виберіть "Час доби", встановіть час перезапуску та дні тижня;

у розділі "Мої швидкі команди" виберіть створену команду;

увімкніть "Негайний запуск", щоб iPhone самостійно перезапускався в заданий час.

Якщо ваш смартфон працює стабільно, щоденне перезавантаження не є необхідним.

Нагадаємо, смартфон став незамінним гаджетом у повсякденному житті, виконуючи безліч функцій, від зв'язку до відстеження фізичної активності. Однак одна з основних проблем — розряджена батарея, і тоді виникає питання, чи безпечно використовувати смартфон під час зарядки.

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