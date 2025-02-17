Как часто стоит перезагружать смартфон — советы для iOS и Android

Мужчина со смартфоном в руках. Фото: Freepik

Многие пользователи убеждены, что регулярная перезагрузка смартфона улучшает его производительность, уменьшает сбои и даже продлевает срок службы батареи. В частности, некоторые производители, такие как Samsung, рекомендуют настраивать автоматический ежедневный рестарт.

О том, есть ли в этом необходимость и как настроить ежедневную перезагрузку, пишет T4.

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Стоит ли перезагружать смартфон ежедневно

Современные операционные системы Android и iOS оптимизированы для непрерывной работы, самостоятельно очищая кэш и закрывая ненужные фоновые процессы. Поэтому постоянная перезагрузка не является обязательной. Однако есть несколько ситуаций, когда рестарт может быть полезным:

смартфон зависает и не реагирует на нажатие кнопок;

приложения работают с ошибками или вылетают сразу после запуска;

устройство стало заметно медленнее — приложения долго открываются, анимации "зависают";

аккумулятор быстро разряжается без видимых причин;

Wi-Fi или Bluetooth нестабильны, устройство не подключается к сети или аксессуарам.

В таких случаях простая перезагрузка может помочь решить проблему без сложных манипуляций.

Стоит ли включать автоматический рестарт

Автоматическая перезагрузка может быть полезной, особенно для старых смартфонов или устройств с бюджетными характеристиками, которые накапливают лишние файлы со временем, что влияет на производительность.

Эта функция также пригодится пожилым людям, которые не всегда могут самостоятельно решать технические проблемы. Настроив автоматическую перезагрузку раз в неделю, можно избежать многих неисправностей.

Как включить автоматическую перезагрузку на Android

На большинстве Android-смартфонов эта функция доступна через настройки:

откройте "Настройки";

перейдите в раздел "Обслуживание устройства" или "Уход за устройством";

найдите пункт "Автоматическая перезагрузка" и включите его;

установите расписание (например, раз в неделю ночью).

На смартфонах Samsung эта опция доступна в разделе "Оптимизация". Если же ваше устройство не имеет этой функции, можно воспользоваться специальными приложениями для автоматического рестарта.

Как настроить автоматическую перезагрузку на iPhone

Apple не предлагает встроенной функции для автоматической перезагрузки, однако это можно настроить через приложение "Команды":

откройте приложение "Команды";

перейдите во вкладку "Быстрые команды" и нажмите "+";

введите в поиске "Выключить" и измените действие на "Перезагрузить";

сохраните команду;

перейдите во вкладку "Автоматизация" и создайте новое правило;

выберите "Время суток", установите время перезапуска и дни недели;

в разделе "Мои быстрые команды" выберите созданную команду;

включите "Немедленный запуск", чтобы iPhone самостоятельно перезапускался в заданное время.

Если ваш смартфон работает стабильно, ежедневная перезагрузка не является необходимой.

Напомним, смартфон стал незаменимым гаджетом в повседневной жизни, выполняя множество функций, от связи до отслеживания физической активности. Однако одна из основных проблем — разряженная батарея, и тогда возникает вопрос, безопасно ли использовать смартфон во время зарядки.

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