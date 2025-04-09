Время отказаться от них — почему современные смартфоны не нуждаются в защитных пленках

Замена защитной пленки на смартфоне. Фото: скриншот/YouTube

На протяжении многих лет защитные пленки для смартфонов считались едва ли не обязательной покупкой. Они помогали избежать появления царапин и трещин, когда производители мобильных устройств не уделяли достаточно внимания выносливости экранов. Однако благодаря новейшим технологиям, которые используются сегодня, их роль уже не столь определяющая.

О том, почему теперь можно смело обходиться без дополнительных пленок, пишет Gizmochina.

Реклама

Читайте также:

Высокопрочное стекло и современные материалы

Современные смартфоны в основном имеют экраны со специальными закаленными покрытиями (например, Gorilla Glass или Ceramic Shield). Подобные материалы разработаны с учетом повседневного использования и имеют высокую устойчивость к потертостям и ударам. Если речь идет о флагманских устройствах, то их дисплей вообще отличается повышенной прочностью, поэтому необходимость в пленке фактически отпадает.

Улучшенная защита от падений

Ранее защитные пленки и чехлы спасали от разбитых экранов. Но теперь производители больше внимания уделяют общей прочности корпуса и стекла. Некоторые модели смартфонов даже получают сертификации военного уровня, что подтверждает их способность выдерживать неблагоприятные условия. К тому же большинство пленок обычно сделаны из тонкого пластика, который почти не помогает при падениях.

Благодаря усовершенствованным дисплеям вы реже будете сталкиваться с царапинами, а карманные мелочи (вроде ключей или монет) обычно уже не вызывают существенных повреждений.

Лучшая четкость изображения

Защитные пленки часто ухудшают визуальное качество экрана. Со временем на них появляются потертости, которые гораздо заметнее, чем на заводском стекле. Это портит впечатление от просмотра фото или видео. Если вы переживаете, что смартфон может выпасть из рук и разбиться, значительно практичнее приобрести надежный чехол с выпуклыми краями, но даже это в последние годы не является строгой необходимостью, учитывая прочные дисплеи.

Производственная гарантия и доступные ремонты

Все больше брендов предлагают программы гарантийного обслуживания и быстрый ремонт. К примеру, Apple имеет AppleCare+, Samsung — собственные сервисы по обслуживанию, благодаря которым в случае повреждения экрана вы сможете быстро восстановить устройство, не тратя немалые средства. Это еще один аргумент в пользу отказа от дополнительных пленок.

Напомним, экраны телевизоров, мониторов или смартфонов постоянно покрываются пылью и отпечатками пальцев. Конечно, их можно протереть, однако не все пользователи делают это правильно и могут навредить своему устройству.

Также мы писали, что почти все украинцы имеют смартфоны, а все устройства имеют привычку загрязняться. Стоит учитывать, что неправильная очистка устройств может нанести им серьезный вред.