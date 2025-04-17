Як часто потрібно перезавантажувати телефон — відповідь експертів

Регулярне перезавантаження телефону — чому це корисно
Багато людей звикли вимикати різні пристрої відразу ж після завершення роботи з ними. Однак фахівці радять ставитися до мобільних телефонів так само відповідально — періодично повністю вимикати їх.
Про це пише ТСН.
Для чого повністю вимикати телефон
Як же часто слід перезавантажувати телефон? Надмірне захоплення цією процедурою не принесе користі, однак експерти впевнені, що без регулярного вимкнення ваш гаджет може швидше вийти з ладу. Мінімальна порада — виділяти для цього час бодай раз на тиждень. Причому не має значення, чи ви користуєтесь Android-пристроєм, чи віддаєте перевагу iPhone.
Щоб смартфон "відпочив" і зменшився ризик перевантаження акумулятора, краще не обмежуватися швидким перезавантаженням. Оптимальний варіант — вимкнути пристрій повністю, почекати кілька хвилин, а потім знову його ввімкнути. Такий підхід допоможе телефонному акумулятору працювати довше і підвищить загальну надійність мобільного пристрою.
Тож зробіть щотижневе перезавантаження смартфона корисною звичкою: це не вимагає багато часу, зате дає змогу убезпечити себе від передчасних ламань і зберегти максимальну працездатність вашого гаджета.
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