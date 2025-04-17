Як часто потрібно перезавантажувати телефон — відповідь експертів

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Багато людей звикли вимикати різні пристрої відразу ж після завершення роботи з ними. Однак фахівці радять ставитися до мобільних телефонів так само відповідально — періодично повністю вимикати їх.

Про це пише ТСН.

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Як же часто слід перезавантажувати телефон? Надмірне захоплення цією процедурою не принесе користі, однак експерти впевнені, що без регулярного вимкнення ваш гаджет може швидше вийти з ладу. Мінімальна порада — виділяти для цього час бодай раз на тиждень. Причому не має значення, чи ви користуєтесь Android-пристроєм, чи віддаєте перевагу iPhone.

Щоб смартфон "відпочив" і зменшився ризик перевантаження акумулятора, краще не обмежуватися швидким перезавантаженням. Оптимальний варіант — вимкнути пристрій повністю, почекати кілька хвилин, а потім знову його ввімкнути. Такий підхід допоможе телефонному акумулятору працювати довше і підвищить загальну надійність мобільного пристрою.

Тож зробіть щотижневе перезавантаження смартфона корисною звичкою: це не вимагає багато часу, зате дає змогу убезпечити себе від передчасних ламань і зберегти максимальну працездатність вашого гаджета.

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