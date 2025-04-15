Сонячні батареї в смартфонах — чому технологія так і не стала популярною

Смартфон Infinix із сонячною панеллю на тильній стороні корпусу. Фото: скриншот/YouTube

Китайська компанія Infinix на виставці MWC 2025 показала незвичайний прототип: смартфон, у якому задня панель майже повністю вкрита сонячними елементами. Приблизна потужність — близько 2 Вт за ідеальних умов. Ідея здається чудовою, адже навіть найвитриваліші смартфони працюють без підзарядки лише кілька днів. Попри це, серед Android-пристроїв ми так і не побачили масового запуску моделей із вбудованою сонячною панеллю.

Про те, чому так сталося, пише Android Police.

Реклама

Читайте також:

У чому проблема з потужністю сонячних елементів

Сонячні панелі, хоч і здатні збирати енергію з безплатного та доступного джерела — сонця, насправді мають низку обмежень. Технології, які є сьогодні, перетворюють приблизно чверть світла на електроенергію. Орієнтовно це 240 Вт на метр квадратний, але для площі смартфона виходить усього кілька ватів. Концепт від Infinix за максимального освітлення отримує до 2 Вт. З огляду на стандартний акумулятор 5000 мАг, пристрою знадобиться не менше 9 годин прямого сонячного світла (ідеально спрямованого) для повної зарядки.

Ба більше, сонячна панель дає помітну користь лише під прямими сонячними променями. У приміщенні або в затінку потужність падає майже до нуля. Навіть кут, під яким сонячне світло потрапляє на панель, має велике значення — достатньо трохи змінити нахил, і ефективність різко знижується.

Чому панель на задній кришці — це проблематично

Якщо виробник хоче вбудувати сонячну панель у смартфон, доведеться пожертвувати кількома речами. По-перше, потрібно звільнити місце: або зробити девайс товщим, або ставити менший акумулятор. Бездротова зарядка також стане недоступною, адже модуль сонячної батареї займатиме цю область. Крім того, захисний чохол закриватиме панель від світла й робитиме її безкорисною, а відкриті сонячні елементи досить крихкі, що знижує стійкість до пошкоджень.

Плюс до цього, нагрівання від прямих сонячних променів шкодить акумулятору. Високі температури прискорюють знос літій-іонних батарей, тож перебування телефону під палючим сонцем — прямий шлях до зменшення терміну служби пристрою.

В історії вже були спроби випускати телефони, які можна підзарядити від сонця. Nokia ще 1997 року пропонувала додатковий сонячний модуль для моделей 1610/1611, а Samsung та LG теж робили кілька пристроїв із вбудованими сонячними елементами. Утім, вони не отримали продовження, і це свідчить про низький попит. Покупці чекали більшої автономності, натомість отримували всього кілька хвилин розмови від години заряджання на яскравому сонці.

Чи буде у майбутньому користь від сонячних панелей на смартфонах

Сонячна енергетика давно довела свою ефективність у різноманітних сферах, але для смартфонів нинішні технології поки що не виправдовують очікувань. Забагато компромісів на фоні дуже скромного приросту автономності. Натомість виробники активно розвивають акумулятори з підвищеною місткістю, а зарядні пристрої стають дедалі потужнішими.

Нові зразки акумуляторів дозволяють помістити місткість понад 6000 мАг у відносно тонкий корпус. Крім цього, альтернативним рішенням залишаються зовнішні акумулятори (павербанки) — вони недорогі, компактні та швидко виручають у потрібний момент.

Тож, поки що ідея смартфонів із вбудованими сонячними елементами приваблива лише як прототип. Можливо, у майбутньому з'являться технології, здатні змінити ситуацію, але зараз компроміси та невисока ефективність переважають над перевагами.

Нагадаємо, повербанки давно стали незамінним гаджетом для тих, хто часто знаходиться далеко від розетки. На ринку представлено багато різноманітних моделей, характеристики яких помітно відрізняються, а іноді навіть не мають нічого спільного з реальністю.

Також ми писали, що деякі смартфони здатні заряджати інші пристрої та аксесуари завдяки функції реверсивної зарядки. Багато Android-пристроїв підтримують цю технологію вже давно, а нещодавно вона почала з'являтися в останніх моделях iPhone.