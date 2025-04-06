iPhone може заряджати інші пристрої — як користуватися реверсивною зарядкою

Навушники AirPods заряджаються реверсивною зарядкою від iPhone. Фото: скриншот/YouTube

Реверсивна зарядка — це технологія, яка дозволяє "позичати" заряд від вашого смартфона іншим пристроям, наприклад, бездротовим навушникам чи розумним годинникам. Вона вже давно існує на Android, але мало хто знає, що й деякі iPhone можуть працювати в такому ж режимі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які моделі iPhone підтримують реверсивну зарядку та як нею користуватися.

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Які iPhone мають функцію реверсивної зарядки

Функція з'явилася в iPhone разом із переходом на роз'єм USB-C. Отже, реверсивну зарядку підтримують:

iPhone 15;

iPhone 15 Plus;

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max;

iPhone 16e;

iPhone 16;

iPhone 16 Plus;

iPhone 16 Pro;

iPhone 16 Pro Max.

Якщо у вас iPhone зі старим роз'ємом Lightning, реверсивна зарядка недоступна.

Як увімкнути реверсивну зарядку

Усе працює автоматично. Достатньо під'єднати до iPhone (з USB-C) будь-який сумісний пристрій кабелем — заряджання почнеться без додаткових налаштувань. Важливо пам'ятати нюанс: якщо під'єднати два iPhone з USB-C (або iPhone та Android-смартфон) один до одного, заряд ітиме від того пристрою, в якого батарея заповнена більше, до того, в якого заряд нижчий. Тому спеціально "забрати" заряд з менш зарядженого iPhone не вийде.

Зате бездротові навушники чи розумний годинник ви легко підзарядите навіть на ходу. Можна також під'єднати MagSafe-зарядку до iPhone з USB-C і через неї заряджати інший iPhone, але через втрати енергії це малоефективно.

Максимальна потужність реверсивної зарядки становить 4,5 Вт. Цього цілком вистачить, щоб "оживити" навушники чи підзарядити годинник, але для повноцінного наповнення акумулятора іншого смартфона такий спосіб не надто зручний. Реверсивна зарядка створена насамперед для екстрених випадків, коли потрібно отримати хоч трохи енергії.

Деякі Android-смартфони підтримують бездротову реверсивну зарядку: достатньо покласти один пристрій на спинку іншого, і вони починають обмінюватися енергією. В iPhone поки що такого немає. Хоча апаратно нові моделі мають усе необхідне, на програмному рівні Apple цю функцію відключає. З огляду на можливий надмірний нагрів та втрати енергії, це цілком виправдане рішення.

Нагадаємо, більшість користувачів iPhone, які вже встановили оновлення iOS 18.4, почали масово скаржитися на розряджання акумулятора. Вони активно публікують дописи у соціальних мережах з обуренням, а також вимушені заряджати телефон кілька разів на день.

Також ми писали, що придбання нового смартфона, а особливо iPhone, завжди є приємною подією. Перед повноцінним використанням новенького пристрою необхідно провести перші обов'язкові налаштування.