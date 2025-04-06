iPhone может заряжать другие устройства — как пользоваться реверсивной зарядкой

Наушники AirPods заряжаются реверсивной зарядкой от iPhone. Фото: скриншот/YouTube

Реверсивная зарядка — это технология, которая позволяет "занимать" заряд от вашего смартфона другим устройствам, например, беспроводным наушникам или умным часам. Она уже давно существует на Android, но мало кто знает, что и некоторые iPhone могут работать в таком же режиме.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие модели iPhone поддерживают реверсивную зарядку и как ею пользоваться.

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Какие iPhone имеют функцию реверсивной зарядки

Функция появилась в iPhone вместе с переходом на разъем USB-C. Итак, реверсивную зарядку поддерживают:

iPhone 15;

iPhone 15 Plus;

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max;

iPhone 16e;

iPhone 16;

iPhone 16 Plus;

iPhone 16 Pro;

iPhone 16 Pro Max.

Если у вас iPhone со старым разъемом Lightning, реверсивная зарядка недоступна.

Как включить реверсивную зарядку

Все работает автоматически. Достаточно подключить к iPhone (с USB-C) любое совместимое устройство кабелем — зарядка начнется без дополнительных настроек. Важно помнить нюанс: если подключить два iPhone с USB-C (или iPhone и Android-смартфон) друг к другу, заряд будет идти от того устройства, у которого батарея заполнена больше, к тому, у которого заряд ниже. Поэтому специально "забрать" заряд с менее заряженного iPhone не получится.

Зато беспроводные наушники или умные часы вы легко подзарядите даже на ходу. Можно также подключить MagSafe-зарядку к iPhone с USB-C и через нее заряжать другой iPhone, но из-за потерь энергии это малоэффективно.

Максимальная мощность реверсивной зарядки составляет 4,5 Вт. Этого вполне хватит, чтобы "оживить" наушники или подзарядить часы, но для полноценного наполнения аккумулятора другого смартфона такой способ не слишком удобен. Реверсивная зарядка создана прежде всего для экстренных случаев, когда нужно получить хоть немного энергии.

Некоторые Android-смартфоны поддерживают беспроводную реверсивную зарядку: достаточно положить одно устройство на спинку другого, и они начинают обмениваться энергией. В iPhone пока что такого нет. Хотя аппаратно новые модели имеют все необходимое, на программном уровне Apple эту функцию отключает. Учитывая возможный чрезмерный нагрев и потери энергии, это вполне оправданное решение.

Напомним, большинство пользователей iPhone, которые уже установили обновление iOS 18.4, начали массово жаловаться на разрядку аккумулятора. Они активно публикуют сообщения в социальных сетях с возмущением, а также вынуждены заряжать телефон несколько раз в день.

Также мы писали, что приобретение нового смартфона, а особенно iPhone, всегда является приятным событием. Перед полноценным использованием новенького устройства необходимо провести первые обязательные настройки.