Зачекайте з оновленням — iOS 18.4 розряджає батарею iPhone ще швидше

Смартфон Apple iPhone на зарядці. Фото: Unsplash

Багато власників iPhone, які поспішили встановити свіже оновлення iOS 18.4, почали масово нарікати на швидке розряджання акумулятора. У соціальних мережах публікують дописи з обуренням і називають стан батареї "жахливим", а декому доводиться заряджати телефон по кілька разів на день.

Про це пише DailyMail.

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Дехто помітив і різкі "падіння" відсотка здоров'я акумулятора відразу після оновлення. Користувачі пишуть, що показник "Стан акумулятора" (наприклад, був на рівні 87%) раптом впав до 79%. Дехто вважає, що регулярні оновлення навмисно скорочують час автономної роботи, хоч Apple цього ніколи не підтверджувала.

I take it back



Battery life isn’t just shit in iOS 18.4 it’s utterly horrendous. pic.twitter.com/vVyxFHZ8mF — Ken (@OldAppleTech) February 22, 2025

Фахівці радять дати системі кілька днів на "оптимізацію": нові версії iOS зазвичай виконують чимало фонових завдань, і в цей період телефон може швидше розряджатися. Якщо ситуація не нормалізується, корисно перевірити показники "Стан акумулятора і зарядка" у розділі "Налаштування" — "Акумулятор". З часом будь-яка літій-іонна батарея втрачає місткість, тож зниження рівня здоров'я може бути сигналом для заміни.

Також варто вимкнути функції, що непомітно витрачають чимало енергії, наприклад, Wi-Fi Assist, яка автоматично підключає мобільні дані за слабкого сигналу Wi-Fi. Якщо помітних покращень немає, користувачі радять звертатися до офіційної служби підтримки або авторизованих сервісних центрів Apple, аби встановити, чи не настав час для заміни акумулятора.

Після будь-якого масштабного оновлення iOS іноді виникають подібні проблеми з автономністю. Apple зазвичай випускає наступні "дрібні" виправлення, аби усунути недоліки й стабілізувати роботу пристроїв. Якщо батарея розряджається надто швидко навіть за кілька тижнів після оновлення, варто дослідити, чи є технічні причини, і за потреби скористатися порадами спеціалістів.

Нагадаємо, надійний інсайдер назвав моделі iPhone, які не отримають оновлення до iOS 19. Ці моделі мають чип A12 Bionic, який, ймовірно, більше не підтримуватиметься Apple.

Також ми писали, що у мережі активно обговорюють майбутній дизайн оновлення iOS 19. Відомо, що її інтерфейс буде натхнений visionOS, і вже можна випробувати його на власному iPhone за допомогою живого макета.