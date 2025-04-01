Apple офіційно випустила iOS 18.4 — що нового з'явилося для користувачів

Оновлення операційної системи iOS 18.4. Фото: MacRumors

Компанія Apple випустила оновлення iOS 18.4 для всіх користувачів iPhone, яке вже доступне у розділі "Оновлення ПЗ" в налаштуваннях пристрою. Однак деякі нововведення, зокрема покращення Apple Intelligence, працюють лише на моделях iPhone 16, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max.

Про всі оновлення пише 9to5Mac.

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Фото

З'явилися нові фільтри для відображення чи приховування файлів, не доданих до альбомів або синхронізованих з комп'ютера, а також можливість змінювати порядок елементів у списках "Типи медіа" та "Інструменти".

Додано опцію, яка дозволяє сортувати альбоми за датою зміни й вимикати колекції "Нещодавно переглянуті" та "Нещодавно надіслані". Тепер приховані фото не потрапляють до імпорту на Mac чи ПК, якщо у налаштуваннях активовано Face ID.

Нові емодзі

Оновлення додає сім нових емодзі, зокрема обличчя з мішками під очима, відбиток пальця, лопату та інші.

Нові емодзі в iOS 18.4. Фото: 9to5Mac

CarPlay

Для авто з великим екраном головне меню CarPlay тепер може відображати три ряди іконок. Також з'являється новий інтерфейс для спортивних застосунків, що дозволяє виводити рахунки у розділі "Now Playing". Користувачам із країн Європейського Союзу доступне налаштування навігаційного додатка за замовчуванням — як на iPhone, так і в CarPlay.

Виправлено понад 50 вразливостей

Для всіх пристроїв Apple, що отримали iOS 18.4 та iPadOS 18.4, було виправлено 60 вразливостей, включно з проблемою, що дозволяла отримати доступ до конфіденційних даних з резервної копії iOS, та проблемою, коли автозаповнення пароля заповнювало пусті поля навіть після невдалої автентифікації, так само і з прихованими фотографіями — їх можна було переглядати без автентифікації.

Додаткові поліпшення системи

В Safari з'явилися нові підказки, які допомагають швидко повернутися до попередніх тем пошуку. Також з'явився упорядкований "Початковий помічник", що спрощує створення дитячого облікового запису.

Тепер в "Екранному часі" налаштування лімітів для застосунків не скидаються після видалення та повторної інсталяції програм, а в App Store можна знайти короткі огляди відгуків користувачів, а також функцію паузи й відновлення завантаження або оновлення додатків.

Користувачі можуть використовувати нові віджети для "Подкастів", які спрощують доступ до найуживаніших розділів, останніх епізодів та завантажених випусків.

В Пункті керування з'явилося миттєве прослуховування музики через "Фонові звуки".

Нагадаємо, надійний інсайдер розкрив моделі iPhone, які не отримають оновлення до iOS 19 наприкінці 2025 року. Раніше він точно передбачив, які смартфони отримають iOS 18 ще до її анонсу.

Також ми писали, що iOS 19 активно обговорюється у мережі фанатами Apple. Відомо, що нова версія буде натхнена дизайном visionOS, і один ентузіаст вже розробив живий макет, який можна випробувати на своєму iPhone.