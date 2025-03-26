Apple представить повністю оновлену iOS 19 вже 9 червня — як зміниться дизайн

Логотип майбутнього оновлення iOS 19. Фото: скриншот/YouTube

Компанія Apple офіційно оголосила дату проведення WWDC 2025 — 9 червня, на якій покаже iOS 19 та інші нові програмні платформи. За чутками, на нас чекає одне з найбільших оновлень в історії Apple.

Про це пише 9to5Mac.

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Яким буде новий "скляний" дизайн iOS 19

Оглядач Джон Проссер вже представив нове відео з додатковими деталями щодо повністю оновленого дизайну iOS 19. Раніше він показував макети оновлених застосунків "Камера" та "Повідомлення", створені на основі реальних матеріалів, які нібито демонструють вигляд системи в дії. Для візуалізації Проссер співпрацював із 3D-художником Ешером Діппреєм.

Зокрема, у свіжому ролику звертають увагу на кілька цікавих елементів нового оформлення:

"скляний", натхнений visionOS, підхід — такий дизайн охоплюватиме додатки, кнопки, клавіатуру й інші елементи;

загальна "більш округла естетика" — інтерфейс отримує глянсові деталі, немов випуклі, що створюють ефект, ніби елементи "виринають" з екрана;

"плавуча" клавіатура — завдяки новому підходу здається, що клавіші відокремлені від основного шару;

схожість із дизайном Apple Sports та Apple Invites — стилістичні риси перекликаються з уже наявними додатками Apple.

Водночас Проссер наголошує, що в поміченій ним версії iOS 19 немає круглих іконок на домашньому екрані. Однак, за його словами, теоретично цей аспект може змінитися ближче до офіційного релізу.

Відомий аналітик Марк Гурман прокоментував оприлюднені зображення. Він пояснює, що всі ці витоки є або сильно застарілими, або базуються на загальних описах і не відображають повної картини, адже в них бракує важливих деталей. За словами Гурмана, на WWDC 2025 компанія Apple покаже набагато масштабніші зміни та нові можливості iOS 19.

Наразі витоки справді не мають вигляду настільки революційних, аби виправдати заяви про найбільший редизайн iOS від часів iOS 7. Утім, згідно з твердженнями Гурмана, Apple підготувала ще низку цікавих нововведень, тож офіційний реліз може значно перевершити очікування.

Нагадаємо, нещодавно підтвердилося, що Apple працює над складаним iPad Pro. Один з прототипів отримав нову технологію — Face ID під екраном.

Також ми писали, що один з відомих аналітиків додав нові чутки про лінійку iPhone 17. Майбутні пристрої Apple отримають значне оновлення фронтальних камер, вперше з 2019 року.