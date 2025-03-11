Apple готує масштабний редизайн iOS у 2025 році — що зміниться

Смартфон Apple iPhone. Фото: Unsplash

З виходом нової версії iOS, Apple може суттєво змінити зовнішній вигляд всієї системи наприкінці 2025 року. Очікується оновлення стилю іконок, меню, додатків, вікон і системних кнопок.

Про це пише Bloomberg.

Читайте також:

У якій версії iOS відбудеться значний редизайн

Зміни мають відбутися в iOS 19, iPadOS 19 та macOS Appl16, і вони торкнуться багатьох елементів операційної системи. Оновлення також мають на меті спростити користування пристроями Apple і зробити все більш узгодженим у всьому програмному забезпеченні. Як зазначається, новий дизайн буде натхненний операційною системою visionOS для AR-гарнітури Vision Pro.

Оновлення дизайну стане найбільшим для пристроїв Mac з часів macOS Big Sur і найбільшим для iOS з часів iOS 7, попри те, що не так давно дизайн мобільної системи вже оновлювався. Однак зазначається, що Apple не збирається об'єднувати свої операційні системи для уніфікації.

Офіційне оголошення змін від Apple очікується на її Всесвітній конференції для розробників, яка має відбутися в червні, як це зазвичай було. Проте цього року компанія поки не оголосила дату проведення заходу.

Нагадаємо, Apple офіційно назвала дату виходу оновлення iOS 18.4. Нова версія стане доступною всім користувачам вже у квітні, а зараз проводиться бета-тестування для розробників та учасників програми тестування.

Також ми писали, що іноді користувачі можуть спостерігати, що iPhone працює вже не так, як хотілося б. Причиною можуть бути неправильні налаштування або звички користувача, які не дають пристрою розкрити свій повний потенціал.