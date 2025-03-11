Apple готовит масштабный редизайн iOS в 2025 году — что изменится

Смартфон Apple iPhone. Фото: Unsplash

С выходом новой версии iOS, Apple может существенно изменить внешний вид всей системы в конце 2025 года. Ожидается обновление стиля иконок, меню, приложений, окон и системных кнопок.

Об этом пишет Bloomberg.

Читайте также:

В какой версии iOS произойдет значительный редизайн

Изменения должны произойти в iOS 19, iPadOS 19 и macOS Appl16, и они коснутся многих элементов операционной системы. Обновления также имеют целью упростить пользование устройствами Apple и сделать все более согласованным во всем программном обеспечении. Как отмечается, новый дизайн будет вдохновлен операционной системой visionOS для AR-гарнитуры Vision Pro.

Обновление дизайна станет крупнейшим для устройств Mac со времен macOS Big Sur и крупнейшим для iOS со времен iOS 7, несмотря на то, что не так давно дизайн мобильной системы уже обновлялся. Однако отмечается, что Apple не собирается объединять свои операционные системы для унификации.

Официальное объявление изменений от Apple ожидается на ее Всемирной конференции для разработчиков, которая должна состояться в июне, как это обычно было. Однако в этом году компания пока не объявила дату проведения мероприятия.

Напомним, Apple официально назвала дату выхода обновления iOS 18.4. Новая версия станет доступной всем пользователям уже в апреле, а сейчас проводится бета-тестирование для разработчиков и участников программы тестирования.

Также мы писали, что иногда пользователи могут наблюдать, что iPhone работает уже не так, как хотелось бы. Причиной могут быть неправильные настройки или привычки пользователя, которые не дают устройству раскрыть свой полный потенциал.