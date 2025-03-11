Нова ера планшетів — Apple розробляє складаний iPad Pro з новою технологією

Прототип складаного iPad Pro. Фото: MacRumors

Раніше припускалося, що Apple працює над створенням складаного iPad Pro. Сьогодні нові чутки підтверджують, що один з прототипів оснащений технологією Face ID під екраном.

Про це пише MacRumors.

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За даними витоку Digital Chat Station, один з інженерних прототипів Apple має 18,8-дюймовий складаний екран з "металевою надбудовою лінзи", яка об'єднує приймач і передавач Face ID для розпізнавання обличчя під екраном. Іншої інформації витік не надав.

Раніше вже з'являлися чутки, що у Apple в роботі знаходяться складаний iPad або MacBook, але вони не давали чіткого уявлення про те, який з них реально можливий.

Щодо Face ID під дисплеєм, про його появу в майбутніх iPhone ходять чутки вже кілька років, але вони так і не втілилися у життя. Даний виток вперше згадує про Face ID під дисплеєм як функцію, яку змогли реалізувати.

Apple планує випустити 18,8-дюймовий складаний iPad Pro з OLED-дисплеєм у 2027 році. Окремо аналітик ланцюга постачань Мінг-Чі Куо стверджує, що LG має намір розпочати масове виробництво дисплейних панелей для MacBook з 20,2-дюймовим або 18,8-дюймовим складним екраном у четвертому кварталі 2025 року.

Раніше також стверджувалося, що Apple працює над великим складаним пристроєм, який призначений для використання як ноутбук і який розкладатиметься до розміру близько 19 дюймів.

Марк Гурман, відомий інсайдер Apple з Bloomberg, також згадував про розробку складаного iPad, припустивши, що планшет з'явиться на ринку у 2028 році. За його словами, компанія не хоче, щоб майбутній складаний пристрій мав складки, а мав вигляд суцільного шматка скла.

Також з'являються чутки, що Apple працює над складаним iPhone у формі книжки з дисплеєм без складок, який очікується наприкінці 2026 року. Замість Face ID цей iPhone отримає Touch ID у бічній кнопці, як в останніх моделях iPad Air та iPad mini, через обмеження внутрішнього простору.

Нагадаємо, ентузіасти в мережі вже почали розбирати новий iPhone 16e. Один з них хотів з'ясувати сумісність компонентів пристрою з іншими моделями та перевірити реалізацію підтримки MagSafe.

Також ми писали, що наприкінці 2026 року або навесні 2027 року очікується перший складаний iPhone від Apple. Він матиме книжковий дизайн та початкову ціну понад 2000 доларів.