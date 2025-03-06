Перші деталі про складаний iPhone — що відомо про ціни та характеристики

Концепт складаного iPhone від Apple. Фото: MacRumors

Перший складаний iPhone від Apple повинен з'явитися наприкінці 2026 року або на початку 2027 року навесні. Пристрій матиме книжковий дизайн та преміальну ціну понад 2000 доларів.

Про це пише MacRumors.

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Цією інформацією поділився відомий аналітик Мінг-Чі Куо, який зазначив свої очікування від пристрою. За його інформацією, складаний iPhone матиме приблизно 7,8-дюймовий внутрішній дисплей без складок і 5,5-дюймовий зовнішній.

Корпус матиме розмір від 9 до 9,5 мм у складеному стані та від 4,5 до 4,8 мм у розкладеному. Виготовлений він буде з титанового сплаву з шарніром з нержавіючої сталі, а також матиме камеру з двома об'єктивами й фронтальну камеру для знімання в обох станах.

Скоріше за все, телефон не матиме автентифікації за допомогою Face ID, натомість використовуватиметься бічна кнопка Touch ID для економії дорогоцінного внутрішнього простору. Також Apple позиціюватиме його як справжній смартфон, керований штучним інтелектом, з великими екранами, які дозволять краще працювати зі ШІ у багатозадачному режимі.

Преміальна ціна понад 2000 доларів, а, ймовірно, навіть понад 2500 доларів, зможе привернути увагу лояльної фанатської бази Apple, яка розглядатиме його як обов'язковий пристрій, купівля та якість якого відповідатимуть очікуванням.

Куо повідомив, що Apple планує завершити розробку специфікацій першого складного iPhone протягом першого кварталу 2025 року й офіційно запустити проєкт у третьому кварталі. Масове виробництво планується на четвертий квартал 2026 року, тому тоді можна очікувати анонс наприкінці року або, що більш імовірно, навесні 2027 року.

Нагадаємо, Apple представила нові моделі MacBook Air з потужним чипом M4 та модернізованою камерою для проведення відеоконференцій. Також, з приємного, на ноутбуки було знижено ціну на 100 доларів.

Також ми писали, що на MWC 2025 у Барселоні компанія Samsung Display показала дивний концепт трискладаного смартфона. Він отримав назву Asymmetric Flip і має дизайн, не притаманний звичним пристроям, таким як Galaxy Z Flip.