Первые детали о складном iPhone — что известно о ценах и характеристиках

Концепт складного iPhone от Apple. Фото: MacRumors

Первый складной iPhone от Apple должен появиться в конце 2026 года или в начале 2027 года весной. Устройство будет иметь книжный дизайн и премиальную цену более 2000 долларов.

Об этом пишет MacRumors.

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Какие ожидания от первого складного iPhone

Этой информацией поделился известный аналитик Минг-Чи Куо, который отметил свои ожидания от устройства. По его информации, складной iPhone будет иметь примерно 7,8-дюймовый внутренний дисплей без складок и 5,5-дюймовый внешний.

Корпус будет иметь размер от 9 до 9,5 мм в сложенном состоянии и от 4,5 до 4,8 мм в разложенном. Изготовлен он будет из титанового сплава с шарниром из нержавеющей стали, а также будет иметь камеру с двумя объективами и фронтальную камеру для съемки в обоих состояниях.

Скорее всего, телефон не будет иметь аутентификации с помощью Face ID, зато будет использоваться боковая кнопка Touch ID для экономии драгоценного внутреннего пространства. Также Apple будет позиционировать его как настоящий смартфон, управляемый искусственным интеллектом, с большими экранами, которые позволят лучше работать с ИИ в многозадачном режиме.

Премиальная цена более 2000 долларов, а, вероятно, даже более 2500 долларов, сможет привлечь внимание лояльной фанатской базы Apple, которая будет рассматривать его как обязательное устройство, покупка и качество которого будут соответствовать ожиданиям.

Куо сообщил, что Apple планирует завершить разработку спецификаций первого складного iPhone в течение первого квартала 2025 года и официально запустить проект в третьем квартале. Массовое производство планируется на четвертый квартал 2026 года, поэтому тогда можно ожидать анонс в конце года или, что более вероятно, весной 2027 года.

Напомним, Apple представила новые модели MacBook Air с мощным чипом M4 и модернизированной камерой для проведения видеоконференций. Также, из приятного, на ноутбуки была снижена цена на 100 долларов.

Также мы писали, что на MWC 2025 в Барселоне компания Samsung Display показала странный концепт трехскладного смартфона. Он получил название Asymmetric Flip и имеет дизайн, не присущий привычным устройствам, таким как Galaxy Z Flip.