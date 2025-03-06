Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Первый складной iPhone от Apple будет стоить более 2000 долларов arrow

Первый складной iPhone от Apple будет стоить более 2000 долларов

6 марта 2025 10:19
Владимир Мололкин - редактор
Первые детали о складном iPhone — что известно о ценах и характеристиках
Концепт складного iPhone от Apple. Фото: MacRumors
Владимир Мололкин - редактор

Первый складной iPhone от Apple должен появиться в конце 2026 года или в начале 2027 года весной. Устройство будет иметь книжный дизайн и премиальную цену более 2000 долларов.

Об этом пишет MacRumors.

Читайте также:

Какие ожидания от первого складного iPhone

Этой информацией поделился известный аналитик Минг-Чи Куо, который отметил свои ожидания от устройства. По его информации, складной iPhone будет иметь примерно 7,8-дюймовый внутренний дисплей без складок и 5,5-дюймовый внешний.

Корпус будет иметь размер от 9 до 9,5 мм в сложенном состоянии и от 4,5 до 4,8 мм в разложенном. Изготовлен он будет из титанового сплава с шарниром из нержавеющей стали, а также будет иметь камеру с двумя объективами и фронтальную камеру для съемки в обоих состояниях.

Скорее всего, телефон не будет иметь аутентификации с помощью Face ID, зато будет использоваться боковая кнопка Touch ID для экономии драгоценного внутреннего пространства. Также Apple будет позиционировать его как настоящий смартфон, управляемый искусственным интеллектом, с большими экранами, которые позволят лучше работать с ИИ в многозадачном режиме.

Премиальная цена более 2000 долларов, а, вероятно, даже более 2500 долларов, сможет привлечь внимание лояльной фанатской базы Apple, которая будет рассматривать его как обязательное устройство, покупка и качество которого будут соответствовать ожиданиям.

Куо сообщил, что Apple планирует завершить разработку спецификаций первого складного iPhone в течение первого квартала 2025 года и официально запустить проект в третьем квартале. Массовое производство планируется на четвертый квартал 2026 года, поэтому тогда можно ожидать анонс в конце года или, что более вероятно, весной 2027 года.

Напомним, Apple представила новые модели MacBook Air с мощным чипом M4 и модернизированной камерой для проведения видеоконференций. Также, из приятного, на ноутбуки была снижена цена на 100 долларов.

Также мы писали, что на MWC 2025 в Барселоне компания Samsung Display показала странный концепт трехскладного смартфона. Он получил название Asymmetric Flip и имеет дизайн, не присущий привычным устройствам, таким как Galaxy Z Flip.

Apple iPhone смартфон цены характеристики концепт
Реклама
Реклама
Реклама