Apple представила новий MacBook Air — він отримав чип M4 та знижену ціну

Ноутбук MacBook Air 2025 з чипом M4. Фото: Apple

Apple представила нові моделі MacBook Air, які оновлюють бестселер компанії швидким чипом M4 та модернізованою камерою для відеоконференцій. На ноутбуки також знизили ціну на 100 доларів.

Про це йдеться на сайті Apple.

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Що відомо про MacBook Air M4

13-дюймовий MacBook Air коштує від 999 доларів, а більша 15-дюймова модель — від 1 099 доларів. Користувачі можуть заплатити більше за оновлення пам'яті та сховища.

Попри те, що нова модель має той самий дизайн, що й торішній MacBook Air, вона також буде доступна у свіжому небесно-блакитному кольорі і підтримуватиме підключення одразу до кількох зовнішніх моніторів. Новий MacBook Air надійде у продаж 12 березня, а передзамовлення стартують вже сьогодні, 5 березня.

MacBook Air — один з найважливіших продуктів Apple. У грудневому кварталі продажі ноутбуків Mac зросли на 15% і склали трохи менш як 9 млрд доларів.

Apple завершила цілу низку випуску нових продуктів, випущених за останні кілька тижнів, анонсом MacBook Air.

Окрім нових ноутбуків, компанія також анонсувала новий Mac Studio, а у вівторок, 4 березня, Apple показала iPad Air, додавши чип M3, а минулого місяця анонсувала відносно недорогий iPhone 16e.

Щодо Mac Studio, пристрій отримав більшу обчислювальну потужність і призначений для тих, хто професійно працює з комп'ютерною графікою, медіаконтентом та хоче використовувати функції штучного інтелекту. Однак він зовсім недешевий, початкова вартість від 1 999 доларів, а потужніші конфігурації можуть коштувати до 9 000 доларів.

Нагадаємо, Тім Кук натякав, що "щось у повітрі", і незабаром Apple анонсувала новий iPad Air. Пристрій отримав чип M3 і підтримку функцій штучного інтелекту.

Також ми писали, що у лютому Apple офіційно представила свій "доступний" смартфон iPhone 16e. Як очікувалося, новинка отримала нову назву, а бюджетність пристрою викликає великі сумніви.