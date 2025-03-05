Apple представила iPad Air 2025 з Apple Intelligence та чипом M3 — які ціни

Лінійка планшетів iPad Air 2025. Фото: Apple

Тім Кук на початку тижня натякнув, що "щось у повітрі". І ось воно — Apple оголосила про новий iPad Air у пресрелізі, презентувавши планшет із процесором M3. Це швидкий редизайн лінійки Air, адже попередня версія з'явилася менш ніж рік тому.

Про це пише The Verge.

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За словами Apple, новинка фактично отримала лише "апгрейд" технічних характеристик порівняно з моделлю минулого року. Планшет тепер працює на чипі M3 та підтримує Apple Intelligence. Хоча це й не найсучасніший процесор Apple (останнім є M4), виробник запевняє, що продуктивність зросла удвічі проти Air на M1 та A14 Bionic. Водночас у порівняннях компанія не згадує торішню версію, що дещо дивує.

Новий iPad Air доступний у чотирьох кольорах і пропонує два варіанти екрана — 11 та 13 дюймів. Ціна стартує від 599 доларів за меншу модель та 799 доларів за більшу. Також оновлено Magic Keyboard — тепер вона отримала додатковий ряд функціональних клавіш і збільшений трекпад, що раніше зустрічався лише в "прошках". Ціна аксесуара — 269 доларів для 11-дюймової версії та 319 доларів для 13-дюймової.

Планшет iPad Air 2025 з Magic Keyboard. Фото: Apple

Тім Кук оголосив про презентацію в соцмережі X у понеділок, 3 березня, підтвердивши чутки про "щось у повітрі." Bloomberg кілька днів тому писав, що Apple прагне скористатися зростаючим інтересом до планшетів — торішні iPad Pro й iPad Air добре себе показали на ринку, а пристрої Apple, як правило, одними з перших отримують нові технології компанії.

На ринку планшетів у Apple немає реальної конкуренції, тож серія iPad продовжує вдосконалюватися. Однак компанія все ще зіштовхується зі старим питанням: для чого ж насправді потрібен iPad? Новий Air — це чергове технічне оновлення, утім не завжди зрозуміло, наскільки воно суттєво впливає на сам досвід використання планшета.

Трохи дивно, що компанія не встановила останній M4 у пристрій, але для тих, хто переходить зі значно старішої моделі, це все одно буде суттєвий крок уперед.

Нагадаємо, випуск iPhone 16 Pro став несуттєвим оновленням для Apple у порівнянні з торішньою моделлю. У мережі з'являються деякі деталі про iPhone 17 Pro, які можуть змусити користувачів дочекатися виходу саме цієї новинки.

Також ми писали, що користувачі iPhone та iPad тепер можуть додавати віджети Google Gemini на екран блокування. Завдяки їм вони зможуть одразу почати розмову з чатботом, не розблоковуючи пристрій.