Apple готує весняну презентацію — які новинки з'являться вже цього тижня

Пристрої компанії Apple. Фото: Unsplash

Apple готується до швидкого анонсу кількох новинок, включно з iPad і MacBook. Джерелом інформації виступає оглядач Bloomberg Марк Гурман, який стверджує, що перша презентація відбудеться вже "цього тижня" — у проміжку з 3 по 7 березня. Головною "весняною" новинкою стане MacBook Air на процесорі M4.

Про це пише 9to5Mac.

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Як повідомляється, базова версія MacBook Air отримає 16 ГБ оперативної пам'яті за замовчуванням, порти Thunderbolt 4 та поліпшену 12-Мп вебкамеру з Center Stage і Desk View. Як і раніше, ноутбук вийде у двох розмірах — 13 та 15 дюймів.

У найближчих планах Apple також випуск оновлених iPad Air і базової версії iPad. За словами Гурмана, їх можуть представити без повноцінної презентації, так само як це сталося з iPhone 16E. Головні зміни в нових планшетах стосуватимуться "начинки". Подейкують, що середній за ціною iPad отримає дисплей із частотою 90 Гц, а 11-те покоління базового iPad — чип A17 Pro з розширеними ШІ-можливостями Apple Intelligence.

Крім того, з'являються чутки про вихід другого покоління AirTag, оновленого HomePod mini 2 та Apple Watch SE 3. Втім, жодних точних дат їхнього анонсу поки немає — вони можуть вийти вже навесні або з'явитися ближче до кінця року.

Нагадаємо, Apple офіційно представила "доступний" смартфон iPhone 16e, який доповнив лінійку iPhone 16. З огляду на ціни, виникає питання, чи варта новинка своїх грошей, чи краще звернути увагу на базовий iPhone 16.

Також ми писали, що один з українських ритейлерів оголосив дату, коли iPhone 16e з'явиться в продажу в Україні. Точна вартість поки не розголошується, але новинка буде доступна в трьох версіях — 128, 256 та 512 ГБ.