Apple готує весняну презентацію — які новинки з'являться вже цього тижня

Стало відомо, які новинки Apple з'являться вже цього тижня
Apple готується до швидкого анонсу кількох новинок, включно з iPad і MacBook. Джерелом інформації виступає оглядач Bloomberg Марк Гурман, який стверджує, що перша презентація відбудеться вже "цього тижня" — у проміжку з 3 по 7 березня. Головною "весняною" новинкою стане MacBook Air на процесорі M4.
Про це пише 9to5Mac.
Що відомо про новинки, які представить Apple
Як повідомляється, базова версія MacBook Air отримає 16 ГБ оперативної пам'яті за замовчуванням, порти Thunderbolt 4 та поліпшену 12-Мп вебкамеру з Center Stage і Desk View. Як і раніше, ноутбук вийде у двох розмірах — 13 та 15 дюймів.
У найближчих планах Apple також випуск оновлених iPad Air і базової версії iPad. За словами Гурмана, їх можуть представити без повноцінної презентації, так само як це сталося з iPhone 16E. Головні зміни в нових планшетах стосуватимуться "начинки". Подейкують, що середній за ціною iPad отримає дисплей із частотою 90 Гц, а 11-те покоління базового iPad — чип A17 Pro з розширеними ШІ-можливостями Apple Intelligence.
Крім того, з'являються чутки про вихід другого покоління AirTag, оновленого HomePod mini 2 та Apple Watch SE 3. Втім, жодних точних дат їхнього анонсу поки немає — вони можуть вийти вже навесні або з'явитися ближче до кінця року.
Нагадаємо, Apple офіційно представила "доступний" смартфон iPhone 16e, який доповнив лінійку iPhone 16. З огляду на ціни, виникає питання, чи варта новинка своїх грошей, чи краще звернути увагу на базовий iPhone 16.
Також ми писали, що один з українських ритейлерів оголосив дату, коли iPhone 16e з'явиться в продажу в Україні. Точна вартість поки не розголошується, але новинка буде доступна в трьох версіях — 128, 256 та 512 ГБ.
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