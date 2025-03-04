Apple готовит весеннюю презентацию — какие новинки появятся уже на этой неделе

Устройства компании Apple. Фото: Unsplash

Apple готовится к скорому анонсу нескольких новинок, включая iPad и MacBook. Источником информации выступает обозреватель Bloomberg Марк Гурман, который утверждает, что первая презентация состоится уже "на этой неделе" — в промежутке с 3 по 7 марта. Главной "весенней" новинкой станет MacBook Air на процессоре M4.

Об этом пишет 9to5Mac.

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Как сообщается, базовая версия MacBook Air получит 16 ГБ оперативной памяти по умолчанию, порты Thunderbolt 4 и улучшенную 12-Мп веб-камеру с Center Stage и Desk View. Как и раньше, ноутбук выйдет в двух размерах — 13 и 15 дюймов.

В ближайших планах Apple также выпуск обновленных iPad Air и базовой версии iPad. По словам Гурмана, их могут представить без полноценной презентации, так же как это произошло с iPhone 16E. Главные изменения в новых планшетах будут касаться "начинки". Поговаривают, что средний по цене iPad получит дисплей с частотой 90 Гц, а 11-е поколение базового iPad — чип A17 Pro с расширенными ИИ-возможностями Apple Intelligence.

Кроме того, появляются слухи о выходе второго поколения AirTag, обновленного HomePod mini 2 и Apple Watch SE 3. Впрочем, никаких точных дат их анонса пока нет — они могут выйти уже весной или появиться ближе к концу года.

Напомним, Apple официально представила "доступный" смартфон iPhone 16e, который дополнил линейку iPhone 16. Учитывая цены, возникает вопрос, стоит ли новинка своих денег, или лучше обратить внимание на базовый iPhone 16.

Также мы писали, что один из украинских ритейлеров объявил дату, когда iPhone 16e появится в продаже в Украине. Точная стоимость пока не разглашается, но новинка будет доступна в трех версиях — 128, 256 и 512 ГБ.