Оновлений iPhone 17 Pro — 5 змін, які зроблять його кращим за iPhone 16 Pro

Концепт iPhone 17 Air та iPhone 17 Pro. Фото: Front Page Tech

Попри появу 5-кратного телеоб'єктива та Apple Intelligence, iPhone 16 Pro все ж здався досить "безпечним" оновленням з боку Apple. Це один із найкращих смартфонів на ринку, однак у більшості власників iPhone 15 Pro навряд чи виникне нагальна потреба міняти пристрій. Хоча відомостей про iPhone 17 Pro ще небагато, вже зараз здається, що він може стати значнішим оновленням, аніж попередній випуск.

Про п'ять найочікуваніших змін пише Tom's Guide.

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Відважний новий дизайн

З часу виходу iPhone 14 Pro з Dynamic Island у зовнішньому вигляді "Pro"-лінійки змінювалося небагато, однак, судячи з усього, цього року Apple готує щось цікавіше.

Рендер iPhone 17 Pro. Фото: скриншот/YouTube

За даними надійного інсайдера Джона Проссера, нові флагманські iPhone можуть успадкувати деякі риси від останніх моделей Pixel — блок камер розтягуватиметься поперек задньої панелі.

Очікується, що на iPhone 17 Pro Max і iPhone 17 Air Dynamic Island стане меншим.

Помітне покращення фотоможливостей

iPhone 16 Pro має три основні камери на задній панелі. Два з них (основний та надширококутний) — по 48 Мп, тоді як 5-кратний телеоб'єктив обмежується 12 Мп. Аналітик Джефф Пу вважає, що у 2025 році з появою iPhone 17 Pro цей телеоб'єктив перейде на 48 Мп.

Ті ж прогнози стосуються й фронтальної камери. За словами Пу, її роздільна здатність зросте з 12 Мп до 24 Мп.

Приріст у швидкості роботи

Окрім того, що iPhone 14 отримав той самий чип, що й iPhone 13 (задля підкреслення переваг "Pro"-версій), Apple кожного року покращує швидкодію нових пристроїв.

Цього року iPhone 17 Pro, ймовірно, перейде на процесор A19. Хоча це вже, схоже, не буде перший у світі чип за 2-нм техпроцесом, TSMC планує впровадити оновлений процес N3P, що збільшить щільність транзисторів.

Простіше кажучи, можна чекати на ще кращу продуктивність і енергоефективність. Поки незрозуміло, наскільки великим буде цей приріст, але зазвичай оновлення чипів у iPhone дає приблизно 10-20% збільшення швидкодії.

Нарешті швидше заряджання

Окрім кращої енергоефективності, що може подовжити час автономної роботи, схоже, на нас чекає і важливіше поліпшення в способі заряджання.

Інвестиційна компанія GF Securities стверджує, що в усіх моделях сімейства iPhone 17 з'явиться підтримка провідної зарядки на рівні 35 Вт. Це суттєве зростання порівняно з офіційною потужністю 20 Вт, задекларованою для поточної лінійки.

Варто зауважити, що на практиці айфони зазвичай заряджаються трохи швидше, ніж вказано в специфікації — так, iPhone 13 Pro Max ще у 2021 році розганявся до 27 Вт. Та офіційне підвищення швидкості заряджання все одно буде приємним бонусом, адже iPhone відставав у цьому питанні від багатьох конкурентів. І хоча 35 Вт все ще далеко від 100 Вт в OnePlus 13, такий крок буде суттєвим покращенням.

Можливе збільшення обсягу оперативної пам'яті

Завдяки появі Apple Intelligence у звичайному iPhone 16 торік вбудували більше оперативної пам'яті, тож не дивно, що у 2025 році й "Pro"-версії iPhone 17 мають отримати власне "прокачування".

Аналітик Джефф Пу прогнозує, що й iPhone 17 Pro, й iPhone 17 Pro Max матимуть по 12 ГБ оперативної пам'яті — на 4 ГБ більше, ніж у поточних моделях. Водночас інший відомий експерт — Мінґ-Чі Куо — раніше зазначав, що підвищення оперативної пам'яті стосуватиметься лише старшої версії Pro Max. Якщо це справдиться, шанувальники "компактнішого" формату можуть розчаруватися.

Якщо зібрати всі чутки докупи, можна сказати, що варто утриматися від купівлі нового iPhone на деякий час. Порівняно з поточним флагманом від Apple, iPhone 17 Pro має отримати вищу продуктивність, поліпшений телеоб'єктив і швидшу зарядку. Також зміни у дизайні (хоч і не всім до смаку) відрізнять його від останніх поколінь.

Нагадаємо, нова версія iOS 18.4 офіційно очікується в квітні, про що заявила Apple. Перша бета-версія вже доступна для завантаження, і в оновленні вже тестуються помітні зміни.

Також ми писали, що Apple готує оновлену розмовну версію Siri у 2026 році в рамках iOS 19.4. За інформацією інсайдерів, компанія наразі відстає від запланованого графіка.