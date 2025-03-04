Обновленный iPhone 17 Pro — 5 изменений, которые сделают его лучше iPhone 16 Pro

Концепт iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro. Фото: Front Page Tech

Несмотря на появление 5-кратного телеобъектива и Apple Intelligence, iPhone 16 Pro все же показался достаточно "безопасным" обновлением со стороны Apple. Это один из лучших смартфонов на рынке, однако у большинства владельцев iPhone 15 Pro вряд ли возникнет насущная необходимость менять устройство. Хотя сведений об iPhone 17 Pro еще немного, уже сейчас кажется, что он может стать более значительным обновлением, чем предыдущий выпуск.

О пяти самых ожидаемых изменениях пишет Tom's Guide.

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Отважный новый дизайн

Со времени выхода iPhone 14 Pro с Dynamic Island во внешнем виде "Pro"-линейки менялось немного, однако, судя по всему, в этом году Apple готовит нечто более интересное.

Рендер iPhone 17 Pro. Фото: скриншот/YouTube

По данным надежного инсайдера Джона Проссера, новые флагманские iPhone могут унаследовать некоторые черты от последних моделей Pixel — блок камер будет растягиваться поперек задней панели.

Ожидается, что на iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Air Dynamic Island станет меньше.

Заметное улучшение фотовозможностей

iPhone 16 Pro имеет три основные камеры на задней панели. Две из них (основная и сверхширокоугольная) — по 48 Мп, тогда как 5-кратный телеобъектив ограничивается 12 Мп. Аналитик Джефф Пу считает, что в 2025 году с появлением iPhone 17 Pro этот телеобъектив перейдет на 48 Мп.

Те же прогнозы касаются и фронтальной камеры. По словам Пу, ее разрешение вырастет с 12 Мп до 24 Мп.

Прирост в скорости работы

Кроме того, что iPhone 14 получил тот же чип, что и iPhone 13 (для подчеркивания преимуществ "Pro"-версий), Apple ежегодно улучшает быстродействие новых устройств.

В этом году iPhone 17 Pro, вероятно, перейдет на процессор A19. Хотя это уже, похоже, не будет первый в мире чип по 2-нм техпроцессу, TSMC планирует внедрить обновленный процесс N3P, что увеличит плотность транзисторов.

Проще говоря, можно ждать еще лучшей производительности и энергоэффективности. Пока непонятно, насколько большим будет этот прирост, но обычно обновление чипов в iPhone дает примерно 10-20% увеличения быстродействия.

Наконец-то более быстрая зарядка

Помимо лучшей энергоэффективности, что может продлить время автономной работы, похоже, нас ждет и более важное улучшение в способе зарядки.

Инвестиционная компания GF Securities утверждает, что во всех моделях семейства iPhone 17 появится поддержка проводной зарядки на уровне 35 Вт. Это существенный рост по сравнению с официальной мощностью 20 Вт, задекларированной для текущей линейки.

Стоит заметить, что на практике айфоны обычно заряжаются немного быстрее, чем указано в спецификации — так, iPhone 13 Pro Max еще в 2021 году разгонялся до 27 Вт. Но официальное повышение скорости зарядки все равно будет приятным бонусом, ведь iPhone отставал в этом вопросе от многих конкурентов. И хотя 35 Вт все еще далеко от 100 Вт в OnePlus 13, такой шаг будет существенным улучшением.

Возможное увеличение объема оперативной памяти

Благодаря появлению Apple Intelligence в обычном iPhone 16 в прошлом году встроили больше оперативной памяти, поэтому неудивительно, что в 2025 году и "Pro"-версии iPhone 17 должны получить собственную "прокачку".

Аналитик Джефф Пу прогнозирует, что и iPhone 17 Pro, и iPhone 17 Pro Max будут иметь по 12 ГБ оперативной памяти — на 4 ГБ больше, чем в текущих моделях. В то же время другой известный эксперт — Минг-Чи Куо — ранее отмечал, что повышение оперативной памяти будет касаться только старшей версии Pro Max. Если это сбудется, поклонники "компактного" формата могут разочароваться.

Если собрать все слухи вместе, можно сказать, что стоит воздержаться от покупки нового iPhone на некоторое время. По сравнению с текущим флагманом от Apple, iPhone 17 Pro должен получить более высокую производительность, улучшенный телеобъектив и более быструю зарядку. Также изменения в дизайне (хоть и не всем по вкусу) отличат его от последних поколений.

Напомним, новая версия iOS 18.4 официально ожидается в апреле, о чем заявила Apple. Первая бета-версия уже доступна для загрузки, и в обновлении уже тестируются заметные изменения.

Также мы писали, что Apple готовит обновленную разговорную версию Siri в 2026 году в рамках iOS 19.4. По информации инсайдеров, компания пока отстает от запланированного графика.