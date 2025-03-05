Apple представила iPad Air 2025 с Apple Intelligence и чипом M3 — какие цены

Apple тихо представила iPad Air с чипом M3 и функциями ИИ
Тим Кук в начале недели намекнул, что "что-то в воздухе". И вот оно — Apple объявила о новом iPad Air в пресс-релизе, представив планшет с процессором M3. Это быстрый редизайн линейки Air, ведь предыдущая версия появилась менее года назад.
Об этом пишет The Verge.
Что известно об обновлении iPad Air 2025
По словам Apple, новинка фактически получила лишь "апгрейд" технических характеристик по сравнению с моделью прошлого года. Планшет теперь работает на чипе M3 и поддерживает Apple Intelligence. Хотя это и не самый современный процессор Apple (последним является M4), производитель уверяет, что производительность выросла вдвое против Air на M1 и A14 Bionic. В то же время в сравнениях компания не упоминает прошлогоднюю версию, что несколько удивляет.
Новый iPad Air доступен в четырех цветах и предлагает два варианта экрана — 11 и 13 дюймов. Цена стартует от 599 долларов за меньшую модель и 799 долларов за большую. Также обновлена Magic Keyboard — теперь она получила дополнительный ряд функциональных клавиш и увеличенный трекпад, который ранее встречался только в "прошках". Цена аксессуара — 269 долларов для 11-дюймовой версии и 319 долларов для 13-дюймовой.
Тим Кук объявил о презентации в соцсети X в понедельник, 3 марта, подтвердив слухи о "чем-то в воздухе." Bloomberg несколько дней назад писал, что Apple стремится воспользоваться растущим интересом к планшетам — прошлогодние iPad Pro и iPad Air хорошо себя показали на рынке, а устройства Apple, как правило, одними из первых получают новые технологии компании.
На рынке планшетов у Apple нет реальной конкуренции, поэтому серия iPad продолжает совершенствоваться. Однако компания все еще сталкивается со старым вопросом: для чего же на самом деле нужен iPad? Новый Air — это очередное техническое обновление, впрочем, не всегда понятно, насколько оно существенно влияет на сам опыт использования планшета.
Немного странно, что компания не установила последний M4 в устройство, но для тех, кто переходит со значительно более старой модели, это все равно будет существенный шаг вперед.
Напомним, выпуск iPhone 16 Pro стал несущественным обновлением для Apple по сравнению с прошлогодней моделью. В сети появляются некоторые детали об iPhone 17 Pro, которые могут заставить пользователей дождаться выхода именно этой новинки.
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