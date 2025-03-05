Apple представила iPad Air 2025 с Apple Intelligence и чипом M3 — какие цены

Линейка планшетов iPad Air 2025 года. Фото: Apple

Тим Кук в начале недели намекнул, что "что-то в воздухе". И вот оно — Apple объявила о новом iPad Air в пресс-релизе, представив планшет с процессором M3. Это быстрый редизайн линейки Air, ведь предыдущая версия появилась менее года назад.

Об этом пишет The Verge.

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По словам Apple, новинка фактически получила лишь "апгрейд" технических характеристик по сравнению с моделью прошлого года. Планшет теперь работает на чипе M3 и поддерживает Apple Intelligence. Хотя это и не самый современный процессор Apple (последним является M4), производитель уверяет, что производительность выросла вдвое против Air на M1 и A14 Bionic. В то же время в сравнениях компания не упоминает прошлогоднюю версию, что несколько удивляет.

Новый iPad Air доступен в четырех цветах и предлагает два варианта экрана — 11 и 13 дюймов. Цена стартует от 599 долларов за меньшую модель и 799 долларов за большую. Также обновлена Magic Keyboard — теперь она получила дополнительный ряд функциональных клавиш и увеличенный трекпад, который ранее встречался только в "прошках". Цена аксессуара — 269 долларов для 11-дюймовой версии и 319 долларов для 13-дюймовой.

Планшет iPad Air 2025 с Magic Keyboard. Фото: Apple

Тим Кук объявил о презентации в соцсети X в понедельник, 3 марта, подтвердив слухи о "чем-то в воздухе." Bloomberg несколько дней назад писал, что Apple стремится воспользоваться растущим интересом к планшетам — прошлогодние iPad Pro и iPad Air хорошо себя показали на рынке, а устройства Apple, как правило, одними из первых получают новые технологии компании.

На рынке планшетов у Apple нет реальной конкуренции, поэтому серия iPad продолжает совершенствоваться. Однако компания все еще сталкивается со старым вопросом: для чего же на самом деле нужен iPad? Новый Air — это очередное техническое обновление, впрочем, не всегда понятно, насколько оно существенно влияет на сам опыт использования планшета.

Немного странно, что компания не установила последний M4 в устройство, но для тех, кто переходит со значительно более старой модели, это все равно будет существенный шаг вперед.

Напомним, выпуск iPhone 16 Pro стал несущественным обновлением для Apple по сравнению с прошлогодней моделью. В сети появляются некоторые детали об iPhone 17 Pro, которые могут заставить пользователей дождаться выхода именно этой новинки.

Также мы писали, что пользователи iPhone и iPad теперь могут добавлять виджеты Google Gemini на экран блокировки. Благодаря им они смогут сразу начать разговор с чат-ботом, не разблокируя устройство.