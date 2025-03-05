Apple представила новый MacBook Air — он получил чип M4 и сниженную цену

Ноутбук MacBook Air 2025 с чипом M4. Фото: Apple

Apple представила новые модели MacBook Air, которые обновляют бестселлер компании быстрым чипом M4 и модернизированной камерой для видеоконференций. На ноутбуки также снизили цену на 100 долларов.

Об этом говорится на сайте Apple.

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13-дюймовый MacBook Air стоит от 999 долларов, а большая 15-дюймовая модель — от 1 099 долларов. Пользователи могут заплатить больше за обновление памяти и хранилища.

Несмотря на то, что новая модель имеет тот же дизайн, что и прошлогодний MacBook Air, она также будет доступна в свежем небесно-голубом цвете и будет поддерживать подключение сразу к нескольким внешним мониторам. Новый MacBook Air поступит в продажу 12 марта, а предзаказы стартуют уже сегодня, 5 марта.

MacBook Air — один из важнейших продуктов Apple. В декабрьском квартале продажи ноутбуков Mac выросли на 15% и составили чуть менее 9 млрд долларов.

Apple завершила целую череду выпуска новых продуктов, выпущенных за последние несколько недель, анонсом MacBook Air.

Кроме новых ноутбуков, компания также анонсировала новый Mac Studio, а во вторник, 4 марта, Apple показала iPad Air, добавив чип M3, а в прошлом месяце анонсировала относительно недорогой iPhone 16e.

Что касается Mac Studio, устройство получило большую вычислительную мощность и предназначено для тех, кто профессионально работает с компьютерной графикой, медиаконтентом и хочет использовать функции искусственного интеллекта. Однако он совсем недешевый, начальная стоимость от 1 999 долларов, а мощные конфигурации могут стоить до 9 000 долларов.

Напомним, Тим Кук намекал, что "что-то в воздухе", и вскоре Apple анонсировала новый iPad Air. Устройство получило чип M3 и поддержку функций искусственного интеллекта.

Также мы писали, что в феврале Apple официально представила свой "доступный" смартфон iPhone 16e. Как ожидалось, новинка получила новое название, а бюджетность устройства вызывает большие сомнения.