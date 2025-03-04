Samsung показала Asymmetric Flip — дивний складаний смартфон без зовнішнього екрана

Концепт складаного смартфона Samsung Asymmetric Flip. Фото: Android Authority

Компанія Samsung Display вперше продемонструвала вдосконалену версію свого давнього концепту Flex G — тепер під назвою Asymmetric Flip. Якщо раніше Samsung зосереджувалася передусім на "книжковому" форматі трискладаних пристроїв, то тепер виробник екранних панелей показав альтернативний підхід із конструкцією, схожою на Galaxy Z Flip. Однак тут є дві лінії згину замість однієї.

Про це пише Notebookcheck.

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Що відомо про Asymmetric Flip

За наявною інформацією, Asymmetric Flip успадковує зовнішній вигляд Galaxy Z Flip6, однак без зовнішнього екрана. Пристрій у своїй поточній формі закривається не повністю, утворюючи невеликий зазор. Така особливість може негативно позначитися на довговічності корпусу, якщо його адаптувати до реального ринку.

Концепт смартфона Samsung Asymmetric Flip. Фото: Notebookcheck

Концепт смартфона Samsung Asymmetric Flip. Фото: Notebookcheck 1 / 2

Теоретично, такий формат допомагає усунути центральний згин із "клапанних" смартфонів. Однак при цьому Asymmetric Flip виявляється вищим за звичайний Galaxy Z Flip у складеному стані, що може суперечити ключовій перевазі компактних розкладних телефонів.

Оприлюднення Asymmetric Flip підтверджує, що компанія Samsung Display розробляє трискладані панелі не лише для пристроїв "книжкового" формату, а й для "клапанних" смартфонів. Утім, важливо розуміти, що Samsung Display сама не випускає гаджети, цим займається інший підрозділ — Samsung Electronics. Тож наразі немає гарантії, що Asymmetric Flip дійсно з'явиться у продажу.

Крім того, за останні місяці чимало розмов точиться навколо ймовірного виходу першого трискладаного смартфона від Samsung у масове виробництво. Очікується, що пристрій з'явиться пізніше цього року та нагадуватиме покращену версію Flex G. Компанія вже показувала цей концепт на попередніх виставках і знову привезла його на MWC 2025 у Барселону.

Якщо Samsung все ж вирішить випустити трискладаний телефон, подібний до Asymmetric Flip, це може відкрити новий напрям у дизайні складаних пристроїв. Проте поки що залишається лише спостерігати за подальшими кроками Samsung Display та дочікуватися офіційних анонсів від Samsung Electronics.

Нагадаємо, Samsung на початку 2025 року встигла коротко анонсувати найтонший смартфон компанії Galaxy S25 Edge. З'явилися дані, які вказують на те, що новинку офіційно представлять вже у квітні.

Також ми писали, що Samsung офіційно представила дві моделі бюджетних смартфонів — Galaxy M16 5G та Galaxy M06 5G. Вони мають характеристики, які задають нові стандарти у своєму ціновому сегменті, відкриваючи нові можливості для користувачів.