Samsung назвав найцінніші смартфони Galaxy — які моделі увійшли до списку

Смартфон компанії Samsung. Фото: Pexels

Компанія Samsung активно використовує високі оцінки Trade-In, щоб привабити покупців нових смартфонів. Майже кожна пропозиція передбачає щедрий зворотний викуп старих пристроїв, а нещодавно в Кореї та Франції навіть запустили нову програму, яка не вимагає придбання нового телефона.

Про це пише Forbes.

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Це надає очевидну перевагу як для покупців, так і для самої компанії. Адже пряме зниження ціни може негативно позначитися на іміджі преміальних пристроїв Samsung, тоді як високі оцінки за Trade-In спонукають людей залишатися в екосистемі бренду. Також, оскільки користувачі зазвичай оновлюють смартфони раз на 3,6 року, Samsung пропонує найвигідніші умови для моделей, яким не більше чотирьох років, — і перш за все для власних телефонів Galaxy.

Якщо ви прагнете отримати максимальну суму за свій старий пристрій, краще здавати його, поки він ще підтримується оновленнями програмного забезпечення. Тоді Trade-In оцінка буде найвищою.

Видання Forbes вказує, що це відкриває можливості й для тих, хто полює на вигідні пропозиції. Дехто купує недорогі вживані телефони, щоб потім використати їх для Trade-In за кращою ціною, коли Samsung запускає чергову промоакцію.

За словами автора статті, останніми роками спостерігається тенденція, що найвигіднішими для обміну регулярно стають кілька моделей Samsung:

Samsung Galaxy S21 Ultra — оцінюється приблизно у 500 доларів (на вторинному ринку продається за суму менш як 250 доларів).

Samsung Galaxy Note 20 Ultra — зараз дають до 600 доларів, раніше було близько 400 доларів (на вторинному ринку доступний менш ніж за 200 доларів).

Samsung Galaxy S22 Plus — до 400 доларів (на вторинному ринку — від 200 до 250 доларів).

Samsung Galaxy Z Flip 3 — до 350 доларів (на вторинному ринку — від 100 до 160 доларів).

Якщо плануєте купувати будь-яку з цих моделей з рук (щоб потім скористатися Trade-In), переконайтеся, що вона відповідає усім критеріям Samsung. На офіційному сайті компанії наведені умови, згідно з якими пристрій має бути працездатним, без серйозних пошкоджень і з незламаним екраном.

Розмір оцінки також залежить від того, яку модель новенького смартфона ви плануєте придбати. Наприклад, для Galaxy S25 Ultra суми можуть бути одні, а для Galaxy Z Fold 6 — інші.

Нагадаємо, у березні від Samsung очікуються одразу три моделі середньобюджетних смартфонів — Galaxy A26, Galaxy A36 та Galaxy A56. Компанія зробила анонс у серії коротких відеороликів для індійського ринку.

Також ми писали, що в мережі з'явилися рендери майбутньої новинки Samsung Galaxy Z Fold 7. Анонс складаного смартфона очікується в липні 2025 року.