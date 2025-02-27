Samsung назвал самые ценные смартфоны Galaxy — какие модели вошли в список

Смартфон компании Samsung. Фото: Pexels

Компания Samsung активно использует высокие оценки Trade-In, чтобы привлечь покупателей новых смартфонов. Почти каждое предложение предусматривает щедрый обратный выкуп старых устройств, а недавно в Корее и Франции даже запустили новую программу, которая не требует приобретения нового телефона.

Об этом пишет Forbes.

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Это дает очевидное преимущество как для покупателей, так и для самой компании. Ведь прямое снижение цены может негативно сказаться на имидже премиальных устройств Samsung, тогда как высокие оценки за Trade-In побуждают людей оставаться в экосистеме бренда. Также, поскольку пользователи обычно обновляют смартфоны раз в 3,6 года, Samsung предлагает самые выгодные условия для моделей, которым не более четырех лет, — и прежде всего для собственных телефонов Galaxy.

Если вы хотите получить максимальную сумму за свое старое устройство, лучше сдавать его, пока оно еще поддерживается обновлениями программного обеспечения. Тогда Trade-In оценка будет самой высокой.

Издание Forbes указывает, что это открывает возможности и для тех, кто охотится на выгодные предложения. Некоторые покупают недорогие подержанные телефоны, чтобы потом использовать их для Trade-In по лучшей цене, когда Samsung запускает очередную промоакцию.

По словам автора статьи, в последние годы наблюдается тенденция, что самыми выгодными для обмена регулярно становятся несколько моделей Samsung:

Samsung Galaxy S21 Ultra — оценивается примерно в 500 долларов (на вторичном рынке продается за сумму менее 250 долларов).

Samsung Galaxy Note 20 Ultra — сейчас дают до 600 долларов, ранее было около 400 долларов (на вторичном рынке доступен менее чем за 200 долларов).

Samsung Galaxy S22 Plus — до 400 долларов (на вторичном рынке — от 200 до 250 долларов).

Samsung Galaxy Z Flip 3 — до 350 долларов (на вторичном рынке — от 100 до 160 долларов).

Если планируете покупать любую из этих моделей с рук (чтобы потом воспользоваться Trade-In), убедитесь, что она соответствует всем критериям Samsung. На официальном сайте компании приведены условия, согласно которым устройство должно быть работоспособным, без серьезных повреждений и с не сломанным экраном.

Размер оценки также зависит от того, какую модель новенького смартфона вы планируете приобрести. Например, для Galaxy S25 Ultra суммы могут быть одни, а для Galaxy Z Fold 6 — другие.

Напомним, в марте от Samsung ожидаются сразу три модели среднебюджетных смартфонов — Galaxy A26, Galaxy A36 и Galaxy A56. Компания сделала анонс в серии коротких видеороликов для индийского рынка.

Также мы писали, что в сети появились рендеры будущей новинки Samsung Galaxy Z Fold 7. Анонс складного смартфона ожидается в июле 2025 года.