Samsung анонсувала одразу три бюджетні смартфони — вони оновлюватимуться до Android 21

Вивіска Samsung Electronics перед кампусом Samsung Electronics Nano City. Фото: Kim Soo-hyeon/REUTERS

Samsung готується представити свої нові середньобюджетні смартфони — Galaxy A26, Galaxy A36 та Galaxy A56. Компанія планує спочатку запустити моделі Galaxy M06 5G і Galaxy M16 найближчими днями, після чого зосередиться на випуску вищезгаданих пристроїв серії Galaxy A.

Про це пише SamMobile.

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Нещодавно Samsung India опублікувала короткі відеоролики, які натякають на майбутній випуск Galaxy A26, A36 та A56. У відео помітна потрійна основна камера, що відповідає раніше оприлюдненим рендерам Galaxy A36 і Galaxy A56.

Samsung також обіцяє, що нові моделі серії Galaxy A отримають шість масштабних оновлень Android. Оскільки смартфони, швидше за все, працюватимуть на Android 15 з оболонкою One UI 7.0 "з коробки", користувачі можуть розраховувати на оновлення до Android 21 у майбутньому.

Чого очікувати від Galaxy A26, A36 та A56

На офіційному сайті Samsung вже з'явилися модельні номери для цих пристроїв. Характеристики смартфонів такі:

Galaxy A26:

120 Гц Super AMOLED-екран із U-подібним вирізом;

процесор Exynos 1380;

основна камера на 50 МП;

акумулятор на 5000 мАг із підтримкою швидкої зарядки 25 Вт;

доступні кольори — чорний, зелений і білий.

Рендер смартфона Samsung Galaxy A26. Фото: SamMobile

Galaxy A36:

OLED-екран із частотою 120 Гц та отвором під фронтальну камеру;

чип Snapdragon 6 Gen 3 від Samsung Foundry;

фронтальна камера на 12 МП;

акумулятор місткістю 5000 мАг із зарядкою 45 Вт;

чотири варіанти кольору — чорний, зелений, фіолетовий та білий.

Рендер смартфона Samsung Galaxy A36. Фото: YTECHB

Galaxy A56:

процесор Exynos 1580 із чотирма високопродуктивними ядрами та графікою на базі AMD RDNA3;

основна камера 50 МП, ультраширококутна 12 МП, макро 5 МП, а фронтальна — 12 МП;

акумулятор місткістю 5000 мАг і підтримка 45-ватної швидкої зарядки;

імовірні кольори — чорний, зелений, рожевий та білий.

Рендер смартфона Samsung Galaxy A56. Фото: SamMobile

Очікується, що всі три моделі з'являться офіційно вже наступного місяця.

Нагадаємо, Samsung представив Galaxy A06 5G — перший смартфон серії A0 з підтримкою 5G. За невелику ціну він обіцяє чотири оновлення ОС, що дорівнює рівню деяких флагманів (у конкурентів їх часто вдвічі менше).

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