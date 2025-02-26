Samsung анонсувала одразу три бюджетні смартфони — вони оновлюватимуться до Android 21

Samsung анонсувала одразу три бюджетні смартфони — що відомо
Samsung готується представити свої нові середньобюджетні смартфони — Galaxy A26, Galaxy A36 та Galaxy A56. Компанія планує спочатку запустити моделі Galaxy M06 5G і Galaxy M16 найближчими днями, після чого зосередиться на випуску вищезгаданих пристроїв серії Galaxy A.
Про це пише SamMobile.
Нещодавно Samsung India опублікувала короткі відеоролики, які натякають на майбутній випуск Galaxy A26, A36 та A56. У відео помітна потрійна основна камера, що відповідає раніше оприлюдненим рендерам Galaxy A36 і Galaxy A56.
Samsung також обіцяє, що нові моделі серії Galaxy A отримають шість масштабних оновлень Android. Оскільки смартфони, швидше за все, працюватимуть на Android 15 з оболонкою One UI 7.0 "з коробки", користувачі можуть розраховувати на оновлення до Android 21 у майбутньому.
Чого очікувати від Galaxy A26, A36 та A56
На офіційному сайті Samsung вже з'явилися модельні номери для цих пристроїв. Характеристики смартфонів такі:
Galaxy A26:
- 120 Гц Super AMOLED-екран із U-подібним вирізом;
- процесор Exynos 1380;
- основна камера на 50 МП;
- акумулятор на 5000 мАг із підтримкою швидкої зарядки 25 Вт;
- доступні кольори — чорний, зелений і білий.
Galaxy A36:
- OLED-екран із частотою 120 Гц та отвором під фронтальну камеру;
- чип Snapdragon 6 Gen 3 від Samsung Foundry;
- фронтальна камера на 12 МП;
- акумулятор місткістю 5000 мАг із зарядкою 45 Вт;
- чотири варіанти кольору — чорний, зелений, фіолетовий та білий.
Galaxy A56:
- процесор Exynos 1580 із чотирма високопродуктивними ядрами та графікою на базі AMD RDNA3;
- основна камера 50 МП, ультраширококутна 12 МП, макро 5 МП, а фронтальна — 12 МП;
- акумулятор місткістю 5000 мАг і підтримка 45-ватної швидкої зарядки;
- імовірні кольори — чорний, зелений, рожевий та білий.
Очікується, що всі три моделі з'являться офіційно вже наступного місяця.
Нагадаємо, Samsung представив Galaxy A06 5G — перший смартфон серії A0 з підтримкою 5G. За невелику ціну він обіцяє чотири оновлення ОС, що дорівнює рівню деяких флагманів (у конкурентів їх часто вдвічі менше).
Також ми писали, що у мережу потрапили зображення майбутнього Samsung Galaxy Z Fold 7, анонс якого очікується в липні 2025 року. Публікація від Onleaks дає змогу поглянути на перші CAD-візуалізації цієї новинки.
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