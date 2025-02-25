Samsung Galaxy Z Fold 7 — перші фото, характеристики та дата виходу

Чоловік тримає в руках смартфон Samsung Galaxy Z Fold. Фото: Unsplash

У мережі з'явилися фотографії, які демонструють майбутній Samsung Galaxy Z Fold 7, анонс якого очікується в липні 2025 року. Завдяки інформації від Onleaks маємо перший набір CAD-зображень, що розкривають головні особливості новинки.

Про це повідомляє Android Headlines.

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Головні зміни в дизайні

Найпомітніша відмінність Galaxy Z Fold 7 у порівнянні з попередниками — це суттєве зменшення товщини. У розгорнутому стані пристрій має приблизно 4,5 мм завтовшки, а в складеному — 9,5 мм разом із виступом камери (близько 9 мм без нього). Такий формфактор робить Galaxy Z Fold 7 приблизно на 1,1 мм тоншим за Galaxy Z Fold 6 та на 0,4 мм тоншим за Galaxy Z Fold 6 SE. Однак він усе ще трохи поступається найтоншим "книжковим" складаним смартфонам, як-от OPPO Find N5 (4,2 мм) та HONOR Magic V3 (4,4 мм).

Розробники також збільшили екрани:

внутрішній тепер має діагональ приблизно 8,2 дюйма;

зовнішній — 6,5 дюйма.

Це робить Galaxy Z Fold 7 власником одного з найбільших внутрішніх дисплеїв у категорії "книжкових" складаних смартфонів, перевищуючи теперішні 8,12 дюйма в OPPO Find N5.

Рендер Samsung Galaxy Z Fold 7. Фото: OnLeaks

Рендер Samsung Galaxy Z Fold 7. Фото: OnLeaks

Рендер Samsung Galaxy Z Fold 7. Фото: OnLeaks

Рендер Samsung Galaxy Z Fold 7. Фото: OnLeaks 1 / 4

За попередніми даними, габарити Fold 7 становлять приблизно 158,4 x 143,1 x 4,5 мм. Це означає, що передній екран став ширшим у порівнянні з минулими моделями. Samsung і надалі прагне розширити зовнішній дисплей, роблячи його зручнішим у повсякденному використанні. Точне співвідношення сторін поки що невідоме, проте можна припустити, що у розгорнутому вигляді апарат буде приблизно на 11 мм ширшим, ніж Galaxy Z Fold 6.

Продуктивність та автономність

Очікується, що серцем Galaxy Z Fold 7 стане чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy — такий самий, який встановлюється у флагманські Galaxy S25. Не виключена ймовірність використання 7-ядерної версії, як в OPPO Find N5, для кращої теплової ефективності. З'являлися чутки про можливий перехід на Exynos 2500 у деяких регіонах, але, зважаючи на спільні проєкти Samsung і Qualcomm, це малоймовірний сценарій.

Акумулятор, найімовірніше, збереже місткість 4400 мАг, як і в попередніх поколіннях Z Fold. Проте, з огляду на оптимізації, які компанія провела у флагманській лінійці Galaxy S25, користувачі можуть розраховувати на покращену автономність.

Камери

Ключове оновлення отримає основна камера — тепер це 200-мегапіксельний сенсор, аналогічний тому, що вже з'явився в Galaxy Z Fold 6 SE після випуску Galaxy Z Fold 6. До основного модуля додаються 12-мегапіксельна ультраширококутна камера та 10-мегапіксельний телеоб'єктив. Зовнішній дисплей обладнано 10-мегапіксельною фронтальною камерою, а на внутрішньому екрані передбачено 4-мегапіксельну камеру під дисплеєм.

Ймовірна дата виходу

Зазвичай Samsung щороку випускає флагманські "розкладачки" трохи раніше, ніж попередники. Однак цього разу серія Galaxy S25 з'явилася пізніше, ніж зазвичай, тож і презентацію Galaxy Z Fold 7 (та Flip 7) можуть відтермінувати. Утім, все ж очікується, що офіційний анонс відбудеться в середині липня 2025 року.

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