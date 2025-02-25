Samsung Galaxy Z Fold 7 — первые фото, характеристики и дата выхода

Мужчина держит в руках смартфон Samsung Galaxy Z Fold. Фото: Unsplash

В сети появились фотографии, демонстрирующие будущий Samsung Galaxy Z Fold 7, анонс которого ожидается в июле 2025 года. Благодаря информации от Onleaks имеем первый набор CAD-изображений, раскрывающих главные особенности новинки.

Об этом сообщает Android Headlines.

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Главные изменения в дизайне

Самое заметное отличие Galaxy Z Fold 7 по сравнению с предшественниками — это существенное уменьшение толщины. В развернутом состоянии устройство имеет примерно 4,5 мм в толщину, а в сложенном — 9,5 мм вместе с выступом камеры (около 9 мм без него). Такой форм-фактор делает Galaxy Z Fold 7 примерно на 1,1 мм тоньше Galaxy Z Fold 6 и на 0,4 мм тоньше Galaxy Z Fold 6 SE. Однако он все еще немного уступает самым тонким "книжным" складным смартфонам, таким как OPPO Find N5 (4,2 мм) и HONOR Magic V3 (4,4 мм).

Разработчики также увеличили экраны:

внутренний теперь имеет диагональ примерно 8,2 дюйма;

внешний — 6,5 дюйма.

Это делает Galaxy Z Fold 7 владельцем одного из крупнейших внутренних дисплеев в категории "книжных" складных смартфонов, превышая нынешние 8,12 дюйма в OPPO Find N5.

Рендер Samsung Galaxy Z Fold 7. Фото: OnLeaks

Рендер Samsung Galaxy Z Fold 7. Фото: OnLeaks

Рендер Samsung Galaxy Z Fold 7. Фото: OnLeaks

Рендер Samsung Galaxy Z Fold 7. Фото: OnLeaks 1 / 4

По предварительным данным, габариты Fold 7 составляют примерно 158,4 x 143,1 x 4,5 мм. Это означает, что передний экран стал шире по сравнению с прошлыми моделями. Samsung и в дальнейшем стремится расширить внешний дисплей, делая его более удобным в повседневном использовании. Точное соотношение сторон пока неизвестно, однако можно предположить, что в развернутом виде аппарат будет примерно на 11 мм шире, чем Galaxy Z Fold 6.

Производительность и автономность

Ожидается, что сердцем Galaxy Z Fold 7 станет чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy — такой же, который устанавливается во флагманские Galaxy S25. Не исключена вероятность использования 7-ядерной версии, как в OPPO Find N5, для лучшей тепловой эффективности. Появлялись слухи о возможном переходе на Exynos 2500 в некоторых регионах, но, учитывая совместные проекты Samsung и Qualcomm, это маловероятный сценарий.

Аккумулятор, скорее всего, сохранит емкость 4400 мАч, как и в предыдущих поколениях Z Fold. Однако, учитывая оптимизации, которые компания провела во флагманской линейке Galaxy S25, пользователи могут рассчитывать на улучшенную автономность.

Камеры

Ключевое обновление получит основная камера — теперь это 200-мегапиксельный сенсор, аналогичный тому, что уже появился в Galaxy Z Fold 6 SE после выпуска Galaxy Z Fold 6. К основному модулю добавляются 12-мегапиксельная ультраширокоугольная камера и 10-мегапиксельный телеобъектив. Внешний дисплей оборудован 10-мегапиксельной фронтальной камерой, а на внутреннем экране предусмотрена 4-мегапиксельная камера под дисплеем.

Вероятная дата выхода

Обычно Samsung ежегодно выпускает флагманские "раскладушки" немного раньше, чем предшественники. Однако на этот раз серия Galaxy S25 появилась позже, чем обычно, поэтому и презентацию Galaxy Z Fold 7 (и Flip 7) могут отсрочить. Впрочем, все же ожидается, что официальный анонс состоится в середине июля 2025 года.

Напомним, Samsung представил новый Galaxy A06 5G, который стал первым смартфоном в линейке с поддержкой 5G. Несмотря на невысокую цену, новинка будет получать обновления в течение четырех лет.

Также мы писали, что наибольшее внимание на презентации Samsung привлек Galaxy S25 Ultra — флагманская модель. Из коробки смартфон получил новую версию оболочки One UI 7 и много инновационных ИИ-функций.