Деякі смартфони Samsung більше не актуальні — для них Android 15 стане останнім

Смартфони Samsung на жовтому фоні. Фото: Pexels

Компанія Samsung поки що не вражає темпами поширення One UI 7. Бета-програма для лінійки Galaxy S24, запущена на початку грудня 2024 року, досі триває, а про стабільну версію офіційно нічого не повідомляють. Це викликає незадоволення серед фанатів. Утім, згідно з останніми чутками, стабільна версія може з'явитися в березні.

Про це пише Gizmochina.

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Ще більше засмучує той факт, що деякі смартфони та планшети Galaxy не отримають масштабних оновлень після Android 15. Якщо ваш пристрій у цьому списку, вам, імовірно, доведеться подумати про оновлення моделі.

Пристрої Galaxy, які припинять отримувати ОС-оновлення після Android 15:

Galaxy S21;

Galaxy S21+;

Galaxy S21 Ultra;

Galaxy Z Fold 3;

Galaxy Z Flip 3;

Galaxy A14;

Galaxy A14 5G;

Galaxy M33;

Galaxy M14;

Galaxy M14 5G;

Galaxy F14;

Galaxy Tab S6 Lite (2022);

Galaxy Tab Active 4 Pro.

Цей перелік складено, враховуючи чинну політику оновлень програмного забезпечення від Samsung. Після Android 15 ці моделі більше не отримуватимуть великих оновлень ОС, проте на них усе ще можуть виходити проміжні версії One UI на кшталт One UI 7.1. Також деякий час триватимуть оновлення системи безпеки.

Що робити користувачам цих пристроїв

Якщо ваш девайс отримує останнє масштабне оновлення, логічно з часом задуматися про придбання новішої моделі. Однак поспішати з цим не варто — реліз Android 15 на базі One UI 7 триватиме ще в першу половину року.

Коли основне розгортання One UI 7 завершиться, цілком можливо, що Samsung розпочне випуск One UI 7.1. Позитивний момент у тому, що Samsung вже не раз подовжувала термін підтримки деяких пристроїв, випускаючи додаткові масштабні оновлення. Якщо пощастить, можливо, ваш смартфон отримає ще одну велику версію.

Нагадаємо, попри численні переваги, Samsung Galaxy S25 Ultra має також чимало нюансів, які можуть змусити відмовитися від його купівлі. Розуміння саме цих слабких сторін допоможе зробити правильний вибір.

Також ми писали, що ентузіасти в мережі почали розбирати Samsung Galaxy S25 Ultra та перевіряти його на ремонтопридатність. Всередині виявилося багато цікавих подробиць, а з головного — самостійний ремонт став простішим.