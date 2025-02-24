Некоторые смартфоны Samsung больше не актуальны — для них Android 15 станет последним

Смартфоны Samsung на желтом фоне. Фото: Pexels

Компания Samsung пока не впечатляет темпами распространения One UI 7. Бета-программа для линейки Galaxy S24, запущенная в начале декабря 2024 года, до сих пор продолжается, а о стабильной версии официально ничего не сообщают. Это вызывает недовольство среди фанатов. Впрочем, согласно последним слухам, стабильная версия может появиться в марте.

Об этом пишет Gizmochina.

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Еще больше огорчает тот факт, что некоторые смартфоны и планшеты Galaxy не получат масштабных обновлений после Android 15. Если ваше устройство в этом списке, вам, вероятно, придется подумать об обновлении модели.

Устройства Galaxy, которые прекратят получать ОС-обновления после Android 15:

Galaxy S21;

Galaxy S21+;

Galaxy S21 Ultra;

Galaxy Z Fold 3;

Galaxy Z Flip 3;

Galaxy A14;

Galaxy A14 5G;

Galaxy M33;

Galaxy M14;

Galaxy M14 5G;

Galaxy F14;

Galaxy Tab S6 Lite (2022);

Galaxy Tab Active 4 Pro.

Этот перечень составлен, учитывая действующую политику обновлений программного обеспечения от Samsung. После Android 15 эти модели больше не будут получать крупных обновлений ОС, однако на них все еще могут выходить промежуточные версии One UI вроде One UI 7.1. Также некоторое время будут продолжаться обновления системы безопасности.

Что делать пользователям этих устройств

Если ваш девайс получает последнее масштабное обновление, логично со временем задуматься о приобретении более новой модели. Однако спешить с этим не стоит — релиз Android 15 на базе One UI 7 продлится еще в первую половину года.

Когда основное развертывание One UI 7 завершится, вполне возможно, что Samsung начнет выпуск One UI 7.1. Положительный момент в том, что Samsung уже не раз продлевала срок поддержки некоторых устройств, выпуская дополнительные масштабные обновления. Если повезет, возможно, ваш смартфон получит еще одну большую версию.

Напомним, несмотря на многочисленные преимущества, Samsung Galaxy S25 Ultra имеет также немало нюансов, которые могут заставить отказаться от его покупки. Понимание именно этих слабых сторон поможет сделать правильный выбор.

Также мы писали, что энтузиасты в сети начали разбирать Samsung Galaxy S25 Ultra и проверять его на ремонтопригодность. Внутри оказалось много интересных подробностей, а из главного — самостоятельный ремонт стал проще.