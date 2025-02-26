Samsung анонсировала сразу три бюджетных смартфона — они будут обновляться до Android 21

Вывеска Samsung Electronics перед кампусом Samsung Electronics Nano City. Фото: Kim Soo-hyeon/REUTERS

Samsung готовится представить свои новые среднебюджетные смартфоны — Galaxy A26, Galaxy A36 и Galaxy A56. Компания планирует сначала запустить модели Galaxy M06 5G и Galaxy M16 в ближайшие дни, после чего сосредоточится на выпуске вышеупомянутых устройств серии Galaxy A.

Об этом пишет SamMobile.

Читайте также:

Недавно Samsung India опубликовала короткие видеоролики, которые намекают на предстоящий выпуск Galaxy A26, A36 и A56. В видео заметна тройная основная камера, что соответствует ранее обнародованным рендерам Galaxy A36 и Galaxy A56.

Samsung также обещает, что новые модели серии Galaxy A получат шесть масштабных обновлений Android. Поскольку смартфоны, скорее всего, будут работать на Android 15 с оболочкой One UI 7.0 "из коробки", пользователи могут рассчитывать на обновление до Android 21 в будущем.

Чего ожидать от Galaxy A26, A36 и A56

На официальном сайте Samsung уже появились модельные номера для этих устройств. Характеристики смартфонов следующие:

Galaxy A26:

120 Гц Super AMOLED-экран с U-образным вырезом;

процессор Exynos 1380;

основная камера на 50 МП;

аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт;

доступные цвета — черный, зеленый и белый.

Рендер смартфона Samsung Galaxy A26. Фото: SamMobile

Galaxy A36:

OLED-экран с частотой 120 Гц и отверстием под фронтальную камеру;

чип Snapdragon 6 Gen 3 от Samsung Foundry;

фронтальная камера на 12 МП;

аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 45 Вт;

четыре варианта цвета — черный, зеленый, фиолетовый и белый.

Рендер смартфона Samsung Galaxy A36. Фото: YTECHB

Galaxy A56:

процессор Exynos 1580 с четырьмя высокопроизводительными ядрами и графикой на базе AMD RDNA3;

основная камера 50 МП, ультраширокоугольная 12 МП, макро 5 МП, а фронтальная — 12 МП;

аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддержка 45-ваттной быстрой зарядки;

вероятные цвета — черный, зеленый, розовый и белый.

Рендер смартфона Samsung Galaxy A56. Фото: SamMobile

Ожидается, что все три модели появятся официально уже в следующем месяце.

Напомним, Samsung представил Galaxy A06 5G — первый смартфон серии A0 с поддержкой 5G. За небольшую цену он обещает четыре обновления ОС, что равняется уровню некоторых флагманов (у конкурентов их часто вдвое меньше).

Также мы писали, что в сеть попали изображения будущего Samsung Galaxy Z Fold 7, анонс которого ожидается в июле 2025 года. Публикация от Onleaks позволяет взглянуть на первые CAD-визуализации этой новинки.