Samsung представив найдешевші Galaxy M16 5G та M06 5G — що унікального отримали

Бюджетний смартфон Samsung Galaxy M06 5G. Фото: Samsung

Samsung офіційно представив дві нові моделі смартфонів із серії Galaxy M в Індії — Galaxy M16 5G та Galaxy M06 5G. Ці пристрої вирізняються передовими характеристиками, які встановлюють стандарти у своєму сегменті, та відкривають нові можливості для користувачів.

Про це йдеться на офіційному сайті Samsung.

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Які характеристики отримали Samsung Galaxy M16 5G та M06 5G

Galaxy M16 5G обладнаний 6,7-дюймовим Full HD+ Super AMOLED дисплеєм, який забезпечує відмінний кольоровий контраст і створює ефект повного занурення у перегляд. Адаптивний режим високої яскравості дозволяє насолоджуватись улюбленим контентом навіть за інтенсивного сонячного світла.

Для Galaxy M06 5G передбачено 6,7-дюймовий HD+ дисплей, що робить перегляд соціальних мереж комфортним навіть у зовнішніх умовах, що особливо оцінять представники поколінь Z та мілленіали.

Обидва смартфони отримали новий дизайн із лінійно згрупованим модулем камери, сміливою, але збалансованою колірною палітрою та покращеною обробкою корпусу. Модель M16 5G представлена у трьох свіжих кольорах — Blush Pink, Mint Green та Thunder Black, а Galaxy M06 5G доступний у Sage Green та Blazing Black.

Обидва пристрої працюють на базі процесора MediaTek Dimensity 6300, що гарантує високу швидкість роботи та енергоефективність при багатозадачності. Підтримка провідних 5G діапазонів дозволяє користувачам насолоджуватися блискавичним завантаженням, плавним стрімінгом та безперебійним інтернет-з'єднанням у будь-яких умовах.

Galaxy M16 5G оснащено основною камерою на 50 МП, доповненою 5 МП ультраширококутною та 2 МП макрокамерою, а також 13 МП фронтальною камерою для високоякісних селфі.

Своєю чергою, Galaxy M06 5G має 50 МП ширококутну камеру з діафрагмою F1.8, що дозволяє робити насичені та детальні знімки, а також 2 МП камеру глибини для більшої чіткості. До того ж для селфі передбачено 8 МП фронтальну камеру.

Обидва смартфони оснащені акумулятором місткістю 5000 мАг, що забезпечує тривалу роботу при перегляді контенту, іграх та активному використанні.

Samsung підтверджує свою орієнтацію на задоволення клієнтів — Galaxy M16 5G отримує 6 поколінь оновлень ОС та 6 років безпеки, а Galaxy M06 5G — 4 покоління оновлень ОС та 4 роки підтримки безпеки.

Нагадаємо, Samsung анонсувала одразу три середньобюджетні смартфони в серії A. Їх вихід очікується після випуску Galaxy M06 5G і Galaxy M16, за попередніми даними, у березні.

Також ми писали, що Samsung поки не поспішає розповсюджувати One UI 7 на інші свої пристрої. Бета-програма була запущена ще у грудні 2024 року та досі триває, а деякі смартфони компанії можуть отримати це оновлення як останнє у своєму життєвому циклі.