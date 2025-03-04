Samsung показала Asymmetric Flip — странный складной смартфон без внешнего экрана

Концепт складного смартфона Samsung Asymmetric Flip. Фото: Android Authority

Компания Samsung Display впервые продемонстрировала усовершенствованную версию своего давнего концепта Flex G — теперь под названием Asymmetric Flip. Если раньше Samsung сосредотачивалась прежде всего на "книжном" формате трехскладных устройств, то теперь производитель экранных панелей показал альтернативный подход с конструкцией, похожей на Galaxy Z Flip. Однако здесь есть две линии сгиба вместо одной.

Об этом пишет Notebookcheck.

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Что известно об Asymmetric Flip

По имеющейся информации, Asymmetric Flip наследует внешний вид Galaxy Z Flip6, однако без внешнего экрана. Устройство в своей текущей форме закрывается не полностью, образуя небольшой зазор. Такая особенность может негативно сказаться на долговечности корпуса, если его адаптировать к реальному рынку.

Концепт смартфона Samsung Asymmetric Flip. Фото: Notebookcheck

Концепт смартфона Samsung Asymmetric Flip. Фото: Notebookcheck 1 / 2

Теоретически, такой формат помогает устранить центральный сгиб с "клапанных" смартфонов. Однако при этом Asymmetric Flip оказывается выше обычного Galaxy Z Flip в сложенном состоянии, что может противоречить ключевому преимуществу компактных раскладных телефонов.

Обнародование Asymmetric Flip подтверждает, что компания Samsung Display разрабатывает трехскладные панели не только для устройств "книжного" формата, но и для "клапанных" смартфонов. Впрочем, важно понимать, что Samsung Display сама не выпускает гаджеты, этим занимается другое подразделение — Samsung Electronics. Поэтому пока нет гарантии, что Asymmetric Flip действительно появится в продаже.

Кроме того, за последние месяцы немало разговоров ведется вокруг вероятного выхода первого трехскладного смартфона от Samsung в массовое производство. Ожидается, что устройство появится позже в этом году и будет напоминать улучшенную версию Flex G. Компания уже показывала этот концепт на предыдущих выставках и снова привезла его на MWC 2025 в Барселону.

Если Samsung все же решит выпустить трехскладной телефон, подобный Asymmetric Flip, это может открыть новое направление в дизайне складных устройств. Однако пока остается лишь наблюдать за дальнейшими шагами Samsung Display и дожидаться официальных анонсов от Samsung Electronics.

Напомним, Samsung в начале 2025 года успела коротко анонсировать самый тонкий смартфон компании Galaxy S25 Edge. Появились данные, которые указывают на то, что новинку официально представят уже в апреле.

Также мы писали, что Samsung официально представила две модели бюджетных смартфонов — Galaxy M16 5G и Galaxy M06 5G. Они имеют характеристики, которые задают новые стандарты в своем ценовом сегменте, открывая новые возможности для пользователей.