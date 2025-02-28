Стала відома дата анонсу Samsung Galaxy S25 Edge — коли представлять новинку

Люди фотографують Samsung Galaxy S25 Edge на презентації Samsung Galaxy Unpacked. Фото: Andrej Sokolow/DPA/Picture Alliance

На події Samsung Galaxy Unpacked 2025 компанія окрім флагманської лінійки Galaxy S25 встигла коротко анонсувати Galaxy S25 Edge. За новими даними, компанія планує представити свій удосконалений тонкий смартфон у квітні.

Про це пише 9to5Google.

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Після початкового тизера від Samsung щодо Galaxy S25 Edge, як зазначили представники компанії під час заходу, повідомляється, що офіційна дата запуску припадає на 16 квітня. За інформацією з "Seoul Economic Daily", повний опис смартфона буде надано на онлайн-заході Unpacked цього ж дня, а сам пристрій з'явиться в продажу у травні.

Report: Samsung to Unveil Galaxy S25 Edge on April 16th



According to reports in the Korean media, Samsung’s Mobile eXperience (MX) division has set the unveiling date for the Galaxy S25 Edge on April 16th.



It is expected that the S25 Edge will be available for purchase starting… — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) February 27, 2025

Початковою палітрою кольорів пристрою стануть чорний, срібний та синій. Крім того, Samsung, ймовірно, випустить близько 40 000 одиниць на початковому етапі, оскільки Galaxy S25 Edge позиціюється як "стратегічний" продукт. Також зазначається, що вартість нового смартфону перевищуватиме базову модель Galaxy S25, але залишатиметься нижчою за 1 299 доларів за модель Galaxy S25 Ultra.

Зазначається, що Galaxy S25 Edge буде виконаний із використанням керамічних матеріалів та відзначатиметься надзвичайною легкістю для свого розміру. Пристрій матиме товщину 5,84 мм та буде обладнаний батареєю місткістю 3 900 мАг.

Нагадаємо, Samsung в Індії представив дві бюджетні моделі Galaxy M16 5G та Galaxy M06 5G. Характеристики пристроїв встановлюють нові стандарти у своєму ціновому сегменті та надають багато можливостей для користувачів.

Також ми писали, що Samsung анонсувала одразу три середньобюджетні смартфони — Galaxy A26, Galaxy A36 та Galaxy A56. Вихід смартфонів заплановано на березень, незабаром після випуску бюджетників серії M.