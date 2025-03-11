Новая эра планшетов — Apple разрабатывает складной iPad Pro с новой технологией

Прототип складного iPad Pro. Фото: MacRumors

Ранее предполагалось, что Apple работает над созданием складного iPad Pro. Сегодня новые слухи подтверждают, что один из прототипов оснащен технологией Face ID под экраном.

Об этом пишет MacRumors.

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Что известно о складном iPad Pro от Apple

По данным утечки Digital Chat Station, один из инженерных прототипов Apple имеет 18,8-дюймовый складной экран с "металлической надстройкой линзы", которая объединяет приемник и передатчик Face ID для распознавания лица под экраном. Другой информации утечка не предоставила.

Ранее уже появлялись слухи, что у Apple в работе находятся складной iPad или MacBook, но они не давали четкого представления о том, какой из них реально возможен.

Относительно Face ID под дисплеем, о его появлении в будущих iPhone ходят слухи уже несколько лет, но они так и не воплотились в жизнь. Данная утечка впервые упоминает о Face ID под дисплеем как функцию, которую смогли реализовать.

Apple планирует выпустить 18,8-дюймовый складной iPad Pro с OLED-дисплеем в 2027 году. Отдельно аналитик цепи поставок Минг-Чи Куо утверждает, что LG намерена начать массовое производство дисплейных панелей для MacBook с 20,2-дюймовым или 18,8-дюймовым складным экраном в четвертом квартале 2025 года.

Ранее также утверждалось, что Apple работает над большим складным устройством, которое предназначено для использования в качестве ноутбука и которое будет раскладываться до размера около 19 дюймов.

Марк Гурман, известный инсайдер Apple с Bloomberg, также упоминал о разработке складного iPad, предположив, что планшет появится на рынке в 2028 году. По его словам, компания не хочет, чтобы будущее складное устройство имело складки, а имело вид сплошного куска стекла.

Также появляются слухи, что Apple работает над складным iPhone в форме книжки с дисплеем без складок, который ожидается в конце 2026 года. Вместо Face ID этот iPhone получит Touch ID в боковой кнопке, как в последних моделях iPad Air и iPad mini, из-за ограниченного внутреннего пространства.

Напомним, энтузиасты в сети уже начали разбирать новый iPhone 16e. Один из них хотел выяснить совместимость компонентов устройства с другими моделями и проверить реализацию поддержки MagSafe.

Также мы писали, что в конце 2026 года или весной 2027 года ожидается первый складной iPhone от Apple. Он будет иметь книжный дизайн и начальную цену более 2000 долларов.