Apple представит полностью обновленную iOS 19 уже 9 июня — как изменится дизайн

Логотип будущего обновления iOS 19. Фото: скриншот/YouTube

Компания Apple официально объявила дату проведения WWDC 2025 — 9 июня, на которой покажет iOS 19 и другие новые программные платформы. По слухам, нас ждет одно из крупнейших обновлений в истории Apple.

Об этом пишет 9to5Mac.

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Каким будет новый "стеклянный" дизайн iOS 19

Обозреватель Джон Проссер уже представил новое видео с дополнительными деталями относительно полностью обновленного дизайна iOS 19. Ранее он показывал макеты обновленных приложений "Камера" и "Сообщения", созданные на основе реальных материалов, которые якобы демонстрируют вид системы в действии. Для визуализации Проссер сотрудничал с 3D-художником Эшером Диппреем.

В частности, в свежем ролике обращают внимание на несколько интересных элементов нового оформления:

"стеклянный", вдохновленный visionOS, подход — такой дизайн будет охватывать приложения, кнопки, клавиатуру и другие элементы;

общая "более округлая эстетика" — интерфейс получает глянцевые детали, словно выпуклые, создающие эффект, будто элементы "выныривают" из экрана;

"плавучая" клавиатура — благодаря новому подходу кажется, что клавиши отделены от основного слоя;

сходство с дизайном Apple Sports и Apple Invites — стилистические черты перекликаются с уже существующими приложениями Apple.

В то же время Проссер отмечает, что в замеченной им версии iOS 19 нет круглых иконок на домашнем экране. Однако, по его словам, теоретически этот аспект может измениться ближе к официальному релизу.

Известный аналитик Марк Гурман прокомментировал обнародованные изображения. Он объясняет, что все эти утечки являются либо сильно устаревшими, либо базируются на общих описаниях и не отражают полной картины, ведь в них не хватает важных деталей. По словам Гурмана, на WWDC 2025 компания Apple покажет гораздо более масштабные изменения и новые возможности iOS 19.

Сейчас утечки действительно не имеют вида настолько революционных, чтобы оправдать заявления о крупнейшем редизайне iOS со времен iOS 7. Впрочем, согласно утверждениям Гурмана, Apple подготовила еще ряд интересных нововведений, поэтому официальный релиз может значительно превзойти ожидания.

Напомним, недавно подтвердилось, что Apple работает над складным iPad Pro. Один из прототипов получил новую технологию — Face ID под экраном.

Также мы писали, что один из известных аналитиков добавил новые слухи о линейке iPhone 17. Будущие устройства Apple получат значительное обновление фронтальных камер, впервые с 2019 года.