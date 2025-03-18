Серія iPhone 17 отримає потужне оновлення фронтальної камери — що ще зміниться

3D-друковані макети смартфонів лінійки Apple iPhone 17. Фото: iDeviceHelp

Відомий аналітик Джефф Пу подвоїв чутки про лінійку iPhone 17, повідомивши, що смартфони будуть оснащені 24-мегапіксельною фронтальною камерою. Останнє оновлення модуля отримував ще в iPhone 11 у 2019 році.

Про це пише 9to5Mac.

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Аналітик перерахував потенційні апаратні характеристики лінійки iPhone 17, яка матиме чотири різні моделі — iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Як стверджує Пу, всі вони матимуть оновлений 24-мегапіксельний модуль фронтальної камери, що є великим стрибком у порівнянні з нинішніми 12 мегапікселями.

Очікується, що в iPhone 17 Pro користувачі отримають новий 48-мегапіксельний телеоб'єктив, порівняно з 12-мегапіксельною камерою з зумом зараз. Минулого року була інформація, що Apple експериментує з 8K-відео на iPhone 16 Pro, але згодом відклала цю ідею, оскільки 12-мегапіксельний телеоб'єктив має обмеження для роздільної здатності 4K.

Також моделі Pro будуть оснащені чипом A19 Pro з 12 ГБ оперативної пам'яті для підтримки додаткових функцій Apple Intelligence. Усі нові моделі матимуть підтримку Wi-Fi 7, але лише iPhone 17 Air буде оснащений модемом Apple C1, хоча Пу припускає, що компанія може відступити від цього рішення, і Wi-Fi 7 буде працювати на новому чипі, розробленому Apple.

Які подробиці з'явилися про iPhone 17 Air та складані iPhone

Щодо нового ультратонкого iPhone 17 Air, аналітик вважає, що ця модель буде недостатньо привабливою, щоб збільшити продажі iPhone через недостатні технічні характеристики.

Пристрій матиме екран розміром 6,6 дюйма та товщину корпусу 5,5 міліметрів, що зробить його найтоншим iPhone в історії Apple. Як компроміс, смартфон буде оснащений лише однією 48-мегапіксельною задньою камерою і працюватиме на базовому чипі A19, а не на просунутому для Pro-версій.

Джефф Пу вважає, що новинка буде виготовлена з титану, водночас інші моделі будуть побудовані з алюмінію.

Щодо складаних пристроїв, аналітик дав зрозуміти, що Apple представить такий смартфон наприкінці 2026 року, а складані iPad або Mac — у 2027 році. Очікується, що всю лінійку iPhone 17 Apple традиційно представить у вересні 2025 року.

Нагадаємо, в мережі показали відео з ймовірним дизайном майбутньої новинки iPhone 17 Air. Пристрій очікується у вересні 2025 року, і він повинен стати найтоншим iPhone в історії Apple.

Також ми писали, що випуск iPhone 16 Pro видався досить "безпечним" оновленням з боку Apple. Більшість користувачів iPhone 15 Pro могли замислитися, чи варто їм оновлюватися на новинку, проте, враховуючи відомості про iPhone 17 Pro, є сенс притримати ці думки та дочекатися вересня 2025 року.