З'явилися реальні фото корпусу iPhone 17 Pro — всі чутки підтвердилися

Рендер смартфона iPhone 17 Pro. Фото: Majin Bu/X (Twitter)

Останнім часом в мережі з'явилося багато рендерів iPhone 17 Pro, і в кожного був свій погляд на те, яким буде дизайн новинки. Нове фото, зроблене на конвеєрі для ще не випущених пристроїв, остаточно закриває питання того, які зміни отримає майбутній пристрій Apple.

Про це пише MacRumors.

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Як вже було відомо раніше, iPhone 17 Pro та 17 Pro Max отримають горизонтальний блок камер, який зовні нагадуватиме Pixel від Google. Панель охоплюватиме всю ширину задньої панелі пристрою, де зліва буде розміщено потрійну камеру, а мікрофон, спалах і датчик LiDAR — справа.

Авторитетний інсайдер Majin Bu поділився на своїй сторінці в X (Twitter) фото оброблених на станках з ЧПУ алюмінієвих або титанових компонентів шасі для iPhone 17 Pro Max, які показують зміни.

iPhone 17 Pro Max is ready pic.twitter.com/jFb9L4b1BH — Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 12, 2025

"iPhone 17 Pro Max вже готовий", — йдеться у повідомленні.

На компонентах можна побачити отвори під вищеописане розміщення блоку камер та додаткових датчиків. Великі круглі отвори, скоріше за все, відповідають за розміщення акумулятора та MagSafe.

Також з'явилося повідомлення, в якому йдеться про те, що Apple може відмовитися від використання титану для виготовлення рамок, які використовувалися в iPhone 15 Pro та iPhone 16 Pro, та повернеться до алюмінію.

З'являються чутки й про те, що Apple може використати корпус, який складатиметься наполовину зі скла та наполовину з алюмінію, що має підвищити міцність пристрою. Скло дозволить використовувати бездротове заряджання, а частково алюмінієва рамка буде менш схильною до пошкоджень.

Є інформація, що навколо логотипу Apple знаходиться скляна секція, інтегрована в загальний металевий корпус. Ймовірно, кругові отвори на фото також можуть бути пов'язані саме з цією зміною.

Товщина корпусу iPhone 17 Pro Max може збільшитися до 8,725 мм у порівнянні з 8,25 мм в iPhone 16 Pro Max, ймовірно, варто очікувати батарею більшої місткості.

Редизайн модуля камери варто очікувати й у новій моделі iPhone 17 Air, яка має замінити лінійку Plus. Він також матиме схожий дизайн з горизонтальним розміщенням блоку камер, але з одним об'єктивом. Очікується, що лінійка iPhone 17 традиційно буде представлена у вересні 2025 року.

Нагадаємо, у Apple в розробці знаходиться складаний iPad Pro. Нові чутки підтверджують, що планшет отримає нову технологію компанії — Face ID під екраном.

Також ми писали, що у мережі показали відео з попереднім дизайном смартфона iPhone 17 Air. Новинка широко обговорюється у спільноті, а випуск очікується у вересні 2025 року.