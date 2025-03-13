Появились реальные фото корпуса iPhone 17 Pro — все слухи подтвердились

Рендер смартфона iPhone 17 Pro. Фото: Majin Bu/X (Twitter)

В последнее время в сети появилось много рендеров iPhone 17 Pro, и у каждого был свой взгляд на то, каким будет дизайн новинки. Новое фото, сделанное на конвейере для еще не выпущенных устройств, окончательно закрывает вопрос того, какие изменения получит будущее устройство Apple.

Об этом пишет MacRumors.

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Как уже было известно ранее, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получат горизонтальный блок камер, который внешне будет напоминать Pixel от Google. Панель будет охватывать всю ширину задней панели устройства, где слева будет размещена тройная камера, а микрофон, вспышка и датчик LiDAR — справа.

Авторитетный инсайдер Majin Bu поделился на своей странице в X (Twitter) фото обработанных на станках с ЧПУ алюминиевых или титановых компонентов шасси для iPhone 17 Pro Max, которые показывают изменения.

iPhone 17 Pro Max is ready pic.twitter.com/jFb9L4b1BH - Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 12, 2025

"iPhone 17 Pro Max уже готов", — говорится в сообщении.

На компонентах можно увидеть отверстия под вышеописанное размещение блока камер и дополнительных датчиков. Большие круглые отверстия, скорее всего, отвечают за размещение аккумулятора и MagSafe.

Также появилось сообщение, в котором говорится, что Apple может отказаться от использования титана для изготовления рамок, используемого в iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro, и вернется к алюминию.

Появляются слухи, что Apple может использовать корпус, который будет состоять наполовину из стекла и наполовину из алюминия, что должно повысить прочность устройства. Стекло позволит использовать беспроводную зарядку, а частично алюминиевая рамка будет менее подвержена повреждениям.

Есть информация, что вокруг логотипа Apple находится стеклянная секция, интегрированная в общий металлический корпус. Вероятно, круговые отверстия на фото также могут быть связаны именно с этим изменением.

Толщина корпуса iPhone 17 Pro Max может увеличиться до 8,725 мм по сравнению с 8,25 мм в iPhone 16 Pro Max, вероятно, стоит ожидать батарею большей емкости.

Редизайн модуля камеры стоит ожидать и в новой модели iPhone 17 Air, которая должна заменить линейку Plus. Он также будет иметь похожий дизайн с горизонтальным размещением блока камер, но с одним объективом. Ожидается, что линейка iPhone 17 традиционно будет представлена в сентябре 2025 года.

Напомним, у Apple в разработке находится складной iPad Pro. Новые слухи подтверждают, что планшет получит новую технологию компании — Face ID под экраном.

Также мы писали, что в сети показали видео с предварительным дизайном смартфона iPhone 17 Air. Новинка широко обсуждается в сообществе, а выпуск ожидается в сентябре 2025 года.