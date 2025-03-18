Серия iPhone 17 получит мощное обновление фронтальной камеры — что еще изменится

3D-печатные макеты смартфонов линейки Apple iPhone 17. Фото: iDeviceHelp

Известный аналитик Джефф Пу удвоил слухи о линейке iPhone 17, сообщив, что смартфоны будут оснащены 24-мегапиксельной фронтальной камерой. Последнее обновление модуль получал еще в iPhone 11 в 2019 году.

Об этом пишет 9to5Mac.

Читайте также:

Какие последние слухи появились о линейке iPhone 17

Аналитик перечислил потенциальные аппаратные характеристики линейки iPhone 17, которая будет иметь четыре разные модели — iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Как утверждает Пу, все они будут иметь обновленный 24-мегапиксельный модуль фронтальной камеры, что является большим скачком по сравнению с нынешними 12 мегапикселями.

Ожидается, что в iPhone 17 Pro пользователи получат новый 48-мегапиксельный телеобъектив, по сравнению с 12-мегапиксельной камерой с зумом сейчас. В прошлом году была информация, что Apple экспериментирует с 8K-видео на iPhone 16 Pro, но впоследствии отложила эту идею, поскольку 12-мегапиксельный телеобъектив имеет ограничения для разрешения 4K.

Также модели Pro будут оснащены чипом A19 Pro с 12 ГБ оперативной памяти для поддержки дополнительных функций Apple Intelligence. Все новые модели будут иметь поддержку Wi-Fi 7, но только iPhone 17 Air будет оснащен модемом Apple C1, хотя Пу предполагает, что компания может отступить от этого решения, и Wi-Fi 7 будет работать на новом чипе, разработанном Apple.

Какие подробности появились о iPhone 17 Air и складных iPhone

Что касается нового ультратонкого iPhone 17 Air, аналитик считает, что эта модель будет недостаточно привлекательной, чтобы увеличить продажи iPhone из-за недостаточных технических характеристик.

Устройство будет иметь экран размером 6,6 дюйма и толщину корпуса 5,5 миллиметров, что сделает его самым тонким iPhone в истории Apple. В качестве компромисса, смартфон будет оснащен только одной 48-мегапиксельной задней камерой и будет работать на базовом чипе A19, а не на продвинутом для Pro-версий.

Джефф Пу считает, что новинка будет изготовлена из титана, в то время как другие модели будут построены из алюминия.

Относительно складных устройств, аналитик дал понять, что Apple представит такой смартфон в конце 2026 года, а складные iPad или Mac — в 2027 году. Ожидается, что всю линейку iPhone 17 Apple традиционно представит в сентябре 2025 года.

Напомним, в сети показали видео с вероятным дизайном будущей новинки iPhone 17 Air. Устройство ожидается в сентябре 2025 года, и оно должно стать самым тонким iPhone в истории Apple.

Также мы писали, что выпуск iPhone 16 Pro выдался довольно "безопасным" обновлением со стороны Apple. Большинство пользователей iPhone 15 Pro могли задуматься, стоит ли им обновляться на новинку, однако, учитывая сведения об iPhone 17 Pro, есть смысл придержать эти мысли и дождаться сентября 2025 года.