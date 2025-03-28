Перший концепт iOS 19 — як його випробувати на власному iPhone

iPhone з концептом iOS 19 в руках. Фото: скриншот/YouTube

Останнім часом активно обговорюють iOS 19. За чутками, наступна версія операційної системи для iPhone отримає оновлений інтерфейс, натхнений visionOS. Хоча достеменно ніхто не знає, який саме все матиме вигляд, один ентузіаст підготував живий макет і перетворив його на інтерактивний досвід за допомогою App Clip.

Про це пише 9to5Mac.

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Користувач, на ім'я Шейн, опублікував свій макет iOS 19 через App Clip, створений у Play. В основі цього концепту — візуальні елементи з visionOS:

відтінки з ефектом матового скла;

підсилена глибина;

додаткові тіні.

Крім того, уявні іконки мають заокруглені кути, що нагадують дизайн операційної системи Vision Pro.

Щоб макет здавався більш реалістичним, у ньому можна взаємодіяти з деякими функціями. Наприклад, є доступ до "Налаштувань", "Музики" й "Камери" (з відображенням у реальному часі, якщо надати дозвіл App Clip). Важливо пам'ятати, що це концепт, заснований на останніх чутках про iOS 19, і він не є витоком чи точною копією фінального дизайну. Утім, він показує, на що приблизно можна сподіватися з виходом нової версії iOS.

Ймовірний зовнішній вигляд iOS 19. Фото: скриншот

Ймовірний зовнішній вигляд iOS 19. Фото: скриншот

Ймовірний зовнішній вигляд iOS 19. Фото: скриншот 1 / 3

Блогер та YouTuber Джон Проссер першим припустив, що Apple розробляє абсолютно нове оформлення для iOS 19. Він поділився власним прикладом можливої камери з плаваючими кнопками на екрані. Пізніше Марк Гурман із Bloomberg підтвердив цю ідею, зазначивши, що iOS 19 разом із macOS 16 стане найбільш суттєвим оновленням інтерфейсу за останні роки.

Днями Проссер показав ще декілька макетів iOS 19, що, за його словами, віддзеркалюють те, що бачили його джерела. Ці чутки ще більше пожвавила стилістика анонсованого нещодавно оформлення WWDC 2025, яка, видається, має ті ж мотиви, що й visionOS.

Компанія Apple представить iOS 19 у рамках WWDC 2025, що розпочнеться 9 червня зі вступної презентації. А поки що всі охочі можуть уявити, як виглядатиме нова операційна система, випробувавши інтерактивний макет через App Clip на власному iPhone.

Нагадаємо, нова версія iOS з'явиться із суттєво оновленим зовнішнім виглядом всієї системи. Зміни торкнуться всіх елементів інтерфейсу, включно зі стилем іконок, меню, додатків та інших компонентів.

Також ми писали, що Apple розкритикувала рішення ЄС щодо відкриття її операційної системи iOS для інших систем. Представники компанії обурені тим, що всі обмеження в Європі стосуються лише їх.