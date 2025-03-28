Первый концепт iOS 19 — как его опробовать на собственном iPhone

iPhone с концептом iOS 19 в руках. Фото: скриншот/YouTube

В последнее время активно обсуждают iOS 19. По слухам, следующая версия операционной системы для iPhone получит обновленный интерфейс, вдохновленный visionOS. Хотя точно никто не знает, как именно все будет выглядеть, один энтузиаст подготовил живой макет и превратил его в интерактивный опыт с помощью App Clip.

Об этом пишет 9to5Mac.

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Пользователь, по имени Шейн, опубликовал свой макет iOS 19 через App Clip, созданный в Play. В основе этого концепта — визуальные элементы из visionOS:

оттенки с эффектом матового стекла;

усиленная глубина;

дополнительные тени.

Кроме того, воображаемые иконки имеют закругленные углы, напоминающие дизайн операционной системы Vision Pro.

Чтобы макет казался более реалистичным, в нем можно взаимодействовать с некоторыми функциями. Например, есть доступ к "Настройкам", "Музыке" и "Камере" (с отображением в реальном времени, если предоставить разрешение App Clip). Важно помнить, что это концепт, основанный на последних слухах об iOS 19, и он не является утечкой или точной копией финального дизайна. Впрочем, он показывает, на что примерно можно надеяться с выходом новой версии iOS.

Предполагаемый внешний вид iOS 19. Фото: скриншот

Предполагаемый внешний вид iOS 19. Фото: скриншот

Предполагаемый внешний вид iOS 19. Фото: скриншот 1 / 3

Блогер и YouTuber Джон Проссер первым предположил, что Apple разрабатывает совершенно новое оформление для iOS 19. Он поделился собственным примером возможной камеры с плавающими кнопками на экране. Позже Марк Гурман из Bloomberg подтвердил эту идею, отметив, что iOS 19 вместе с macOS 16 станет наиболее существенным обновлением интерфейса за последние годы.

На днях Проссер показал еще несколько макетов iOS 19, которые, по его словам, отражают то, что видели его источники. Эти слухи еще больше оживила стилистика анонсированного недавно оформления WWDC 2025, которая, кажется, имеет те же мотивы, что и visionOS.

Компания Apple представит iOS 19 в рамках WWDC 2025, которая начнется 9 июня со вступительной презентации. А пока все желающие могут представить, как будет выглядеть новая операционная система, испытав интерактивный макет через App Clip на собственном iPhone.

Напомним, новая версия iOS появится с существенно обновленным внешним видом всей системы. Изменения коснутся всех элементов интерфейса, включая стиль иконок, меню, приложений и других компонентов.

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