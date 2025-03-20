Apple виступила проти вимоги ЄС перетворити iOS на Android — що відомо

Логотип компанії Apple. Фото: Unsplash

Компанія Apple різко розкритикувала рішення Європейського Союзу, яке встановлює нові вимоги до сумісності її продуктів. Представники компанії наголосили, що ці обмеження можуть сповільнити розвиток інновацій та негативно вплинути на користувачів в Європі.

Про це пише 9to5Mac.

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Європейський Союз виніс попередження Apple, вимагаючи, щоб технологічний гігант відкрив свою операційну систему iOS для сторонніх технологій. Такі зміни вимагає новий закон ЄС про цифрові ринки. На виконання вимог компанії надано шість місяців, інакше буде запущено розслідування, яке може призвести до оборотного штрафу в 10% від річного прибутку та до 20% у разі повторних порушень.

Apple вважає, що запроваджені вимоги обмежують її можливості впроваджувати нові функції, оскільки змушують безплатно передавати їх іншим компаніям, які не дотримуються тих самих правил.

"Сьогоднішнє рішення занурює нас у бюрократичну тяганину, сповільнюючи інновації та змушуючи нас безплатно передавати наші розробки компаніям, які не зобов'язані грати за тими ж правилами. Це погано як для наших продуктів, так і для європейських користувачів. Ми продовжимо співпрацювати з Європейською комісією, щоб донести нашу позицію та захистити інтереси наших клієнтів", — заявили в компанії.

Особливу стурбованість в Apple викликає вимога надати стороннім компаніям доступ до системи сповіщень iOS. Це може призвести до того, що повідомлення користувачів опиняться на серверах інших компаній у незашифрованому вигляді, що суперечить принципам конфіденційності Apple.

Компанія також наголосила, що на неї накладаються значно жорсткіші обмеження, ніж на інших гравців ринку. За словами Apple, Закон про цифрові ринки застосовується в основному проти неї, водночас конкуренти можуть вільно використовувати його переваги.

Попри критику, Apple підтвердила, що дотримуватиметься нового законодавства та вже планує впровадження деяких змін у рамках iOS 19.

Нагадаємо, компанія Apple може випустити повністю безпортовий iPhone найближчими роками. Компанія планувала зробити це ще з iPhone 17 Air, але через побоювання законодавства ЄС щодо портів USB-C відмовилася від цієї ідеї. Хоча експерти дослідили цей закон і підтвердили, що такий пристрій може бути легальним.

Також ми писали, що Apple планує суттєво оновити інтерфейс в iOS 19. Зміни стосуватимуться стилю іконок, меню, додатків та інших елементів системи.