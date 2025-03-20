Apple выступила против требования ЕС превратить iOS в Android — что известно

Логотип компании Apple. Фото: Unsplash

Компания Apple резко раскритиковала решение Европейского Союза, которое устанавливает новые требования к совместимости ее продуктов. Представители компании отметили, что эти ограничения могут замедлить развитие инноваций и негативно повлиять на пользователей в Европе.

Об этом пишет 9to5Mac.

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Европейский Союз вынес предупреждение Apple, требуя, чтобы технологический гигант открыл свою операционную систему iOS для сторонних технологий. Такие изменения требует новый закон ЕС о цифровых рынках. На выполнение требований компании предоставлено шесть месяцев, иначе будет запущено расследование, которое может привести к оборотному штрафу в 10% от годовой прибыли и до 20% в случае повторных нарушений.

Apple считает, что введенные требования ограничивают ее возможности внедрять новые функции, поскольку заставляют бесплатно передавать их другим компаниям, которые не придерживаются тех же правил.

"Сегодняшнее решение погружает нас в бюрократическую волокиту, замедляя инновации и заставляя нас бесплатно передавать наши разработки компаниям, которые не обязаны играть по тем же правилам. Это плохо как для наших продуктов, так и для европейских пользователей. Мы продолжим сотрудничать с Европейской комиссией, чтобы донести нашу позицию и защитить интересы наших клиентов", — заявили в компании.

Особую обеспокоенность в Apple вызывает требование предоставить сторонним компаниям доступ к системе уведомлений iOS. Это может привести к тому, что сообщения пользователей окажутся на серверах других компаний в незашифрованном виде, что противоречит принципам конфиденциальности Apple.

Компания также отметила, что на нее накладываются значительно более жесткие ограничения, чем на других игроков рынка. По словам Apple, Закон о цифровых рынках применяется в основном против нее, в то же время конкуренты могут свободно использовать его преимущества.

Несмотря на критику, Apple подтвердила, что будет придерживаться нового законодательства и уже планирует внедрение некоторых изменений в рамках iOS 19.

Напомним, компания Apple может выпустить полностью беспортовый iPhone в ближайшие годы. Компания планировала сделать это еще с iPhone 17 Air, но из-за опасений законодательства ЕС относительно портов USB-C отказалась от этой идеи. Хотя эксперты исследовали этот закон и подтвердили, что такое устройство может быть легальным.

Также мы писали, что Apple планирует существенно обновить интерфейс в iOS 19. Изменения будут касаться стиля иконок, меню, приложений и других элементов системы.