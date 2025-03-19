Apple може випустити iPhone без порту зарядки — як цьому посприяв закон ЄС

Смартфони Apple на вітрині у магазині. Фото: Hollie Adams/REUTERS

Смартфон iPhone 17 Air повинен стати найтоншим iPhone, який коли-небудь випускався Apple. Заради цього компанія навіть розглядала можливість зробити його першим телефоном без портів, проте відмовилася від цього через побоювання виникнення конфлікту з ЄС. Проте з'явилися підтвердження, що відмова від USB-C на користь повністю бездротового смартфона була б цілком законною.

Про це пише 9to5Mac.

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Компанія Apple була вимушена перейти на USB-C

Apple відмовилася від фірмового порту Lightning та перейшла на USB-C, щоб відповідати екологічному законодавству ЄС.

Коли законодавство було вперше запропоновано, найпоширенішим портом на той час був жахливий microUSB, проте згодом закон доопрацювали та зробили USB-C новим стандартом.

У січні 2025 року, з наближенням кінцевого терміну, за яким закон вимагав від Apple перейти на USB, компанія все ще продавала iPhone SE та iPhone 14, які мали Lightning. Незадовго до закінчення терміну компанія повністю припинила офіційний продаж обох моделей.

Чи зможе Apple легально випустити бездротовий iPhone

Вже давно припускалося, що в якийсь момент Apple відмовиться від дротової зарядки в одній або декількох моделях iPhone, що підтвердив Марк Гурман з Bloomberg, зазначивши, що компанія розглядала таку можливість в iPhone 17 Air.

Ідея компанії полягала в тому, щоб зробити майбутню новинку повністю безпортовою, відмовившись від USB-C та зробивши ставку на бездротову зарядку і зберігання даних у хмарі. Гурман також сказав, що Apple вирішила відмовитися від цього, щоб не викликати суперечок з ЄС, порушуючи їхнє законодавство. Але ЄС підтверджує, що такі смартфони цілком дозволені.

В Директиві про спільні зарядні пристрої йдеться лише про те, що якщо пристрій має порт для зарядки, він повинен бути USB-C. Однак не зазначено, що USB-C є обов'язковим.

У коментарі виданню 9to5Mac прессекретар Європейської комісії Федеріка Мікколі відповіла, що безпортовий телефон відповідатиме вимогам закону, оскільки таке обладнання не можна заряджати за допомогою дротової зарядки.

Apple вже "подарувала" стандарт MagSafe Консорціуму бездротового живлення, де він став загальним стандартом Qi2. Це означає, що, якби компанія випустила бездротовий смартфон, який заряджатиметься лише за допомогою MagSafe, вона не порушувала б законодавство ЄС і могла б легально продавати його.

Можливо, для цьогорічного iPhone 17 Air вже не вдасться внести відповідні зміни, але повністю бездротовий iPhone може з'явитися вже найближчими роками.

Нагадаємо, відомий аналітик повідомив нові чутки про лінійку iPhone 17, зокрема про камери. Вся серія отримає оновлені фронтальні камери з 24-мегапіксельним модулем, що відбудеться вперше з 2019 року.

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