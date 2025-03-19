Apple может выпустить iPhone без порта зарядки — как этому поспособствовал закон ЕС

Смартфоны Apple на витрине в магазине. Фото: Hollie Adams/REUTERS

Смартфон iPhone 17 Air должен стать самым тонким iPhone, который когда-либо выпускался Apple. Ради этого компания даже рассматривала возможность сделать его первым телефоном без портов, однако отказалась от этого из-за опасений возникновения конфликта с ЕС. Тем не менее появились подтверждения, что отказ от USB-C в пользу полностью беспроводного смартфона был бы вполне законным.

Об этом пишет 9to5Mac.

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Apple отказалась от фирменного порта Lightning и перешла на USB-C, чтобы соответствовать экологическому законодательству ЕС.

Когда законодательство было впервые предложено, самым распространенным портом в то время был ужасный microUSB, однако впоследствии закон доработали и сделали USB-C новым стандартом.

В январе 2025 года, с приближением конечного срока, по которому закон требовал от Apple перейти на USB, компания все еще продавала iPhone SE и iPhone 14, которые имели Lightning. Незадолго до истечения срока компания полностью прекратила официальные продажи обеих моделей.

Сможет ли Apple легально выпустить беспроводной iPhone

Уже давно предполагалось, что в какой-то момент Apple откажется от проводной зарядки в одной или нескольких моделях iPhone, что подтвердил Марк Гурман из Bloomberg, отметив, что компания рассматривала такую возможность в iPhone 17 Air.

Идея компании заключалась в том, чтобы сделать будущую новинку полностью беспортовой, отказавшись от USB-C и сделав ставку на беспроводную зарядку и хранение данных в облаке. Гурман также сказал, что Apple решила отказаться от этого, чтобы не вызывать споров с ЕС, нарушая их законодательство. Но ЕС подтверждает, что такие смартфоны вполне разрешены.

В Директиве о совместных зарядных устройствах говорится лишь о том, что если устройство имеет порт для зарядки, он должен быть USB-C. Однако не указано, что USB-C является обязательным.

В комментарии изданию 9to5Mac пресс-секретарь Европейской комиссии Федерика Микколи ответила, что беспортовый телефон будет соответствовать требованиям закона, поскольку такое оборудование нельзя заряжать с помощью проводной зарядки.

Apple уже "подарила" стандарт MagSafe Консорциуму беспроводного питания, где он стал общим стандартом Qi2. Это означает, что, если бы компания выпустила беспроводной смартфон, который будет заряжаться только с помощью MagSafe, она не нарушала бы законодательство ЕС и могла бы легально продавать его.

Возможно, для нынешнего iPhone 17 Air уже не удастся внести соответствующие изменения, но полностью беспроводной iPhone может появиться уже в ближайшие годы.

Напомним, известный аналитик сообщил новые слухи о линейке iPhone 17, в частности о камерах. Вся серия получит обновленные фронтальные камеры с 24-мегапиксельным модулем, что произойдет впервые с 2019 года.

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