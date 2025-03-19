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Закон ЕС подтвердил — Apple может выпустить беспроводной iPhone

19 марта 2025 15:57
Владимир Мололкин - редактор
Apple может выпустить iPhone без порта зарядки — как этому поспособствовал закон ЕС
Смартфоны Apple на витрине в магазине. Фото: Hollie Adams/REUTERS
Владимир Мололкин - редактор

Смартфон iPhone 17 Air должен стать самым тонким iPhone, который когда-либо выпускался Apple. Ради этого компания даже рассматривала возможность сделать его первым телефоном без портов, однако отказалась от этого из-за опасений возникновения конфликта с ЕС. Тем не менее появились подтверждения, что отказ от USB-C в пользу полностью беспроводного смартфона был бы вполне законным.

Об этом пишет 9to5Mac.

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Компания Apple была вынуждена перейти на USB-C

Apple отказалась от фирменного порта Lightning и перешла на USB-C, чтобы соответствовать экологическому законодательству ЕС.

Когда законодательство было впервые предложено, самым распространенным портом в то время был ужасный microUSB, однако впоследствии закон доработали и сделали USB-C новым стандартом.

В январе 2025 года, с приближением конечного срока, по которому закон требовал от Apple перейти на USB, компания все еще продавала iPhone SE и iPhone 14, которые имели Lightning. Незадолго до истечения срока компания полностью прекратила официальные продажи обеих моделей.

Сможет ли Apple легально выпустить беспроводной iPhone

Уже давно предполагалось, что в какой-то момент Apple откажется от проводной зарядки в одной или нескольких моделях iPhone, что подтвердил Марк Гурман из Bloomberg, отметив, что компания рассматривала такую возможность в iPhone 17 Air.

Идея компании заключалась в том, чтобы сделать будущую новинку полностью беспортовой, отказавшись от USB-C и сделав ставку на беспроводную зарядку и хранение данных в облаке. Гурман также сказал, что Apple решила отказаться от этого, чтобы не вызывать споров с ЕС, нарушая их законодательство. Но ЕС подтверждает, что такие смартфоны вполне разрешены.

В Директиве о совместных зарядных устройствах говорится лишь о том, что если устройство имеет порт для зарядки, он должен быть USB-C. Однако не указано, что USB-C является обязательным.

В комментарии изданию 9to5Mac пресс-секретарь Европейской комиссии Федерика Микколи ответила, что беспортовый телефон будет соответствовать требованиям закона, поскольку такое оборудование нельзя заряжать с помощью проводной зарядки.

Apple уже "подарила" стандарт MagSafe Консорциуму беспроводного питания, где он стал общим стандартом Qi2. Это означает, что, если бы компания выпустила беспроводной смартфон, который будет заряжаться только с помощью MagSafe, она не нарушала бы законодательство ЕС и могла бы легально продавать его.

Возможно, для нынешнего iPhone 17 Air уже не удастся внести соответствующие изменения, но полностью беспроводной iPhone может появиться уже в ближайшие годы.

Напомним, известный аналитик сообщил новые слухи о линейке iPhone 17, в частности о камерах. Вся серия получит обновленные фронтальные камеры с 24-мегапиксельным модулем, что произойдет впервые с 2019 года.

Также мы писали, что Apple работает над созданием складного iPad Pro. Новинка должна получить новую технологию разблокировки Face ID, которая будет находиться под экраном.

Европейский союз закон Apple iPhone гаджеты USB
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