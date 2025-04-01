Apple официально выпустила iOS 18.4 — что нового появилось для пользователей

Обновление операционной системы iOS 18.4. Фото: MacRumors

Компания Apple выпустила обновление iOS 18.4 для всех пользователей iPhone, которое уже доступно в разделе "Обновление ПО" в настройках устройства. Однако некоторые нововведения, в частности улучшение Apple Intelligence, работают только на моделях iPhone 16, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Обо всех обновлениях пишет 9to5Mac.

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Фото

Появились новые фильтры для отображения или скрытия файлов, не добавленных в альбомы или синхронизированных с компьютера, а также возможность изменять порядок элементов в списках "Типы медиа" и "Инструменты".

Добавлена опция, которая позволяет сортировать альбомы по дате изменения и выключать коллекции "Недавно просмотренные" и "Недавно отправленные". Теперь скрытые фото не попадают в импорта на Mac или ПК, если в настройках активирован Face ID.

Новые эмодзи

Обновление добавляет семь новых эмодзи, в частности лицо с мешками под глазами, отпечаток пальца, лопату и другие.

Новые эмодзи в iOS 18.4. Фото: 9to5Mac

CarPlay

Для авто с большим экраном главное меню CarPlay теперь может отображать три ряда иконок. Также появляется новый интерфейс для спортивных приложений, позволяющий выводить счета в разделе "Now Playing". Пользователям из стран Европейского Союза доступна настройка навигационного приложения по умолчанию — как на iPhone, так и в CarPlay.

Исправлено более 50 уязвимостей

Для всех устройств Apple, получивших iOS 18.4 и iPadOS 18.4, было исправлено 60 уязвимостей, включая проблему, которая позволяла получить доступ к конфиденциальным данным из резервной копии iOS, и проблемой, когда автозаполнение пароля заполняло пустые поля даже после неудачной аутентификации, так же и со скрытыми фотографиями — их можно было просматривать без аутентификации.

Дополнительные улучшения системы

В Safari появились новые подсказки, которые помогают быстро вернуться к предыдущим темам поиска. Также появился упорядоченный "Начальный помощник", упрощающий создание детской учетной записи.

Теперь в "Экранном времени" настройки лимитов для приложений не сбрасываются после удаления и повторной установки программ, а в App Store можно найти краткие обзоры отзывов пользователей, а также функцию паузы и возобновления загрузки или обновления приложений.

Пользователи могут использовать новые виджеты для "Подкастов", которые упрощают доступ к наиболее часто используемым разделам, последним эпизодам и загруженным выпускам.

В Пункте управления появилось мгновенное прослушивание музыки через "Фоновые звуки".

Напомним, надежный инсайдер раскрыл модели iPhone, которые не получат обновление до iOS 19 в конце 2025 года. Ранее он точно предсказал, какие смартфоны получат iOS 18 еще до ее анонса.

Также мы писали, что iOS 19 активно обсуждается в сети фанатами Apple. Известно, что новая версия будет вдохновлена дизайном visionOS, и один энтузиаст уже разработал живой макет, который можно опробовать на своем iPhone.