Які моделі iPhone отримають iOS 19 наприкінці 2025 року — повний перелік

Смартфон Apple iPhone з концептним дизайном iOS 19. Фото: скриншот/YouTube

Приватний обліковий запис у соцмережі X, який раніше правдиво розкривав дані про сумісність пристроїв, повідомляє, що iOS 19 не буде доступною для iPhone XR, iPhone XS та iPhone XS Max. Як зазначається, усі ці моделі мають чип A12 Bionic, і, вочевидь, саме його підтримку буде припинено з приходом iOS 19.

Про це пише MacRumors.

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За попередніми даними, решта смартфонів, які наразі використовують iOS 18, продовжать отримувати оновлення з виходом iOS 19. Повний перелік сумісних моделей такий:

iPhone 16e;

iPhone 16;

iPhone 16 Plus;

iPhone 16 Pro;

iPhone 16 Pro Max;

iPhone 15;

iPhone 15 Plus;

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max;

iPhone 14;

iPhone 14 Plus;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Pro Max;

iPhone 13;

iPhone 13 mini;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max;

iPhone 12;

iPhone 12 mini;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone SE (2-го покоління або новіше).

Водночас на деяких старіших моделях з iOS 19 можуть не працювати вдосконалені функції, оскільки їм потрібні більш потужні процесори. Наприклад, можливості Apple Intelligence в iOS 18 доступні лише на iPhone 15 Pro та iPhone 16.

Щодо iPadOS 19, очікується, що сьоме покоління iPad з чипом A10 Fusion втратить підтримку. Водночас пристрої з A12 Bionic, зокрема iPad mini 5, залишаються сумісними.

Джерело цієї інформації раніше публікувало відомості про сумісність iOS 18 ще до її офіційного анонсу. За планом Apple, презентація iOS 19 і iPadOS 19 відбудеться на Всесвітній конференції розробників (WWDC), яка стартує в понеділок, 9 червня.

Нагадаємо, у мережі активно обговорюють наступне оновлення iOS 19. Відомо, що нова версія операційної системи отримає інтерфейс, схожий на visionOS, а один з ентузіастів вже створив живий макет, який можна випробувати на власному iPhone.

Також ми писали, що Apple офіційно оголосила дату проведення Всесвітньої конференції розробників. Вже 9 червня компанія анонсує iOS 19 та покаже інші програмні платформи.